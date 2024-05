Sport sociale a Napoli Est, è festa a Ponticelli

Tappa finale di SCINN dopo tre anni tra corsi sportivi gratuiti e rigenerazione, chiude il progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD e realizzato dalla comunità educante di associazioni, scuole e Comune. Mercoledì 22 maggio momenti di sport, mostra, torneo e altri momenti con giovanissimi e famiglie

Giunge al termine SCINN, Sport Comunità Integrazione Nuove Narrazioni, progetto di sport sociale promosso a Napoli Est da una rete di realtà con capofila l’associazione NEA Napoli Europa Africa e il sostegno dalla Fondazione CON IL SUD in collaborazione con le scuole e il Comune di Napoli. In tre anni sono state coinvolte persone di ogni età, specie giovanissimi, in attività sportive gratuite, laboratori, workshop e altre esperienze.

Oltre per i momenti di sana aggregazione e socialità, SCINN è stato importante per rigenerare alcuni spazi di Napoli Est a partire dalla palestra del centro polifunzionale ‘Ciro Colonna’ di Ponticelli che è stata completamente ristrutturata e restituita alla collettività. Quanto realizzato nell’arco degli ultimi tre anni sarà raccontato in un evento pubblico così da lasciare traccia di energie e bellezze scaturite dall’impegno della comunità educante e per “ispirare” altre occasioni fondamentali per il riscatto di persone e famiglie.

L’occasione è l’evento di mercoledì 22 maggio 2024 presso il Parco Zona Est di Ponticelli (via Gino Alfani) con partenza alle 9:30. La tappa finale del percorso dal titolo “SCINN A fine do’ munno” vedrà protagonisti i giovani delle scuole che hanno partecipato ai laboratori insieme alle diverse realtà associative che hanno portato avanti le diverse sfide sin dal 2021. Previsti momenti di sport, una mostra, l’esibizione di lavori dei giovanissimi, il racconto di attività e obiettivi attraverso gli interventi di allenatori e operatori del terzo settore sociale e dei protagonisti stessi. Una mattinata di piena condivisione che proseguirà nel pomeriggio, ore 17:30 circa, con un torneo di calcio presso il campetto “Ciro Colonna” (via Decio Mure) che vedrà insieme alcune squadre di giovanissimi tra cui quelle nate proprio attraverso SCINN che ha coinvolto anche persone con disabilità e bambini e adolescenti della zona con l’obiettivo di creare una squadra. Agli eventi prenderanno parte l’assessora comunale allo sport e alle pari opportunità, Emanuela Ferrante, e l’assessore alle politiche sociali Luca Fella Trapanese insieme a docenti e dirigenti delle scuole del territorio, alle famiglie e ai rappresentanti di altre realtà della zona orientale di Napoli.

SCINN vede capofila l’associazione NEA Napoli Europa Africa e partner le associazioni Nuova Polisportiva Ponticelli, Maestri di Strada, Arci Movie Napoli, AP Partenope Rugby, Aste&Nodi, UISP Napoli, TerradiConfine, il Comune di Napoli, gli istituti comprensivi Russo-Solimena e Marino-Santa Rosa e l’istituto scolastico superiore Don Milani. Per aggiornamenti sull’evento è possibile seguire i canali social “SCINN a Napoli Est”, scrivere un whatsapp al 3271715898 o visitare il blog ufficiale di SCINN.