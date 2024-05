Campi Flegrei, la terra continua a tremare

La velocità di sollevamento del suolo è attualmente di 2 cm/mese. Domani vertice a Palazzo Chigi

Nella giornata di ieri, 20 maggio 2024, è stata registrata una sequenza sismica nella zona dei Campi Flegrei. Ecco i dettagli delle scosse più significative:

Dalle 19:51 del 20 maggio 2024 fino alle 00:31 del 21 maggio 2024, si è verificata una sequenza di circa 150 terremoti con magnitudo di durata (Md) ≥ 0.0 (95 localizzati). La scossa di magnitudo massima (Md) registrata è stata di 4.4 (±0.3). Questo evento è stato il più energetico registrato dalla crisi bradisismica in corso dal 2005.

Epicentro: L’epicentro si trova all’interno della Solfatara a una profondità di *2.6 km*. Attualmente, non c’è un aumento nella velocità di sollevamento, che è attualmente di 2 cm/mese. Non ci sono cambiamenti significativi nelle deformazioni orizzontali o locali del terreno rispetto alla tendenza precedente. Durante la crisi bradisismica del 1982-84, il sollevamento del terreno raggiunse 9 cm al mese.

Monitoraggio: L’Osservatorio Vesuviano dell’INGV continua le attività di monitoraggio ordinario e straordinario per identificare anche le più piccole variazioni nei parametri di monitoraggio utili per definire meglio il fenomeno in corso. Le strutture dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dedicate al monitoraggio dell’area della caldera dei Campi Flegrei sono sempre operative 24 ore su 24. Nella giornata di oggi, verranno effettuate misurazioni e campionamenti in alcuni siti all’interno della caldera. In questo momento di incertezza, è importante che la popolazione sia informata e supportata. Le autorità competenti, tra cui la Protezione Civile, stanno monitorando attentamente la situazione e prendendo le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti. Restiamo uniti e solidali durante questo periodo difficile.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni presiederà domani a palazzo Chigi un vertice interministeriale sulla situazione ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico di ieri sera. Lo annuncia il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci sottolineando che sul tavolo ci saranno “eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell’ottobre scorso”. “Sono in costante contatto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – ha aggiunto Musumeci – che segue sin da ieri sera la situazione”.