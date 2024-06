Scampia, Tracce: i ragazzi del Circo Corsaro in scena contro l’emarginazione

40 bambini e ragazzi in scena per lo spettacolo conclusivo di un progetto educativo realizzato da APD Circo Corsaro, Fondazione Patrizio Paoletti e New Life for Children



TRACCE, si intitola così lo spettacolo che ieri, sabato 1° giugno 2024, ha visto salire sul palco del Teatro Area Nord di Napoli quaranta ragazzi tra i 6 e i 20 anni di Scampia che hanno partecipato al progetto Scuola di Circo Corsaro – Allenarsi alla bellezza, iniziativa educativa per contrastare l’emarginazione sociale e la dispersione scolastica realizzata durante l’anno da APD Circo Corsaro, Fondazione Patrizio Paoletti – ente filantropico esperto in progetti educativi in contesti di emergenza sociale – e New Life for Children.

Lo spettacolo ha segnato il momento conclusivo del progetto, che ha coinvolto i giovani del quartiere in una scuola di circo sociale pomeridiana gratuita e in un laboratorio di circo ludico-pedagogico presso l’Istituto Comprensivo Virgilio 4.

Durante i mesi invernali i formatori di discipline circensi e gli educatori hanno lavorato in sinergia con bambini e ragazzi, fornendo loro spunti di riflessione su temi legati alla propria crescita personale e aiutandoli ad elaborare materiali espressivi. Sul palco, attraverso le tecniche apprese nel corso dell’anno – come l’acrobatica aerea su trapezi e tessuti, l’equilibrismo su sfera, la giocoliera -, i ragazzi hanno portato il frutto di queste riflessioni, uniti nel raccontare la loro storia al quartiere in cui vivono.

Il filo conduttore dello spettacolo è stato l’empatia: a partire dal confronto con le difficoltà delle relazioni tra umani, ma anche tra umani e animali, si è arrivati a toccare i temi della sopraffazione, della rabbia contro chi riteniamo diverso, del giudizio, della violenza di genere.

Tutto lo spettacolo è frutto delle idee e del lavoro corale dei ragazzi – racconta Maria Teresa Cesaroni, direttrice artistica e pedagogica del progetto – Noi operatori e operatrici, insieme al regista Michele Bandini, siamo stati solo un tramite: abbiamo proposto spunti di riflessione e li abbiamo aiutati ad affrontarli, ma la loro capacità di rielaborali e l’urgenza di riportarli al pubblico sono stati incredibili. Veder fiorire la loro consapevolezza è quasi magico.

Il progetto di Circo Sociale è stato avviato a Scampia nel 2015 e nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 ha coinvolto 175 bambini e ragazzi e 50 tra genitori e insegnanti. Il Teatro Area Nord ne rappresenta il centro nevralgico, quella che i giovani partecipanti chiamano la loro “casa”, dove possono imparare le arti circensi, ma soprattutto a esprimere la loro unicità e bellezza, a gestire le emozioni e a stare insieme come una famiglia. L’iniziativa ha ricadute positive su tutto il quartiere: l’impegno e la passione dei giovani coinvolti sono diventati negli anni il simbolo di un cambiamento possibile, un esempio per tanti coetanei, ma anche per gli adulti.