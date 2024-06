Estate all’ippodromo, ad Agnano spettacoli nel parco e gp “Città di Napoli” in pista

Ospiti in cartellone Francesco Da Vinci, Andrea Settembre e tanti altri



Napoli, 27 giugno 2024 – Domenica 30 giugno seconda serata di “Estate all’ippodromo”, rassegna musicale di ospiti e successi disco dance anni ’90 ed il gran premio di trotto “Città di Napoli” con in pista i migliori cavalli indigeni di 3 anni che ricorda il cronista di Agnano Salvio Cervone.Dal palco Radio Marte in diretta dall’ippodromo, presenta Gigio Rosa, dj Ulisse Marciano. Ospiti in cartellone sono Francesco Da Vinci con il disco “Fuoco e fiamme”, Andrea Settembre in “Oro oro”, la rivelazione radio e social 2024 Ionoi con “Sul pe me” ed il nuovo singolo “Te voglio ancora”, Myky interpreta “Collide” e poi Lazzaro alias Monica Sannino con il disco “Over over over”, la cantautrice pugliese Diorhá con “Il tempo nuovo” e la live-performer Sara Russo, finalista al Festival di Castrocaro. Nel parco animazione con mascotte, giochi di squadra, palloncini, bolle di sapone e baby dance. Food con pizzeria e bar.

Inizio corse ore 19.30 con i due gran premi Città di Napoli in palinsesto alle 21.20 5^ corsa con la prova “filly”, riservata alle femmine indigene di 3 anni (gruppo 2, € 66.000 metri 1600) e alle 22.10 7^ corsa la prova “open” di gruppo 1, Memorial Franco, Antonio e Salvio Cervone, per maschi e femmine indigeni di 3 anni (€ 154.000 metri 2100).

Ingresso 7euro incluso consumazione, bambini gratis fino ad un metro e mezzo di altezza. Prevendita on-line www.etes.it oppure alle casse dell’ippodromo. Il cartellone è organizzato da Ippodromi Partenopei Ippodromo di Agnano, con il patrocinio del Comune di Napoli, media partner Canale 21 e Radio Marte. Prossime date: 6, 13, 20 e 27 luglio. Info www.ippodromoagnano.it e social @ippodromoagnano.