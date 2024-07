Estate all’ippodromo, spettacoli e animazione nel parco di Agnano

Sabato 6 luglio animazione con personaggi dei cartoni e mascotte, giochi di squadra, palloncini, bolle di sapone e baby dance

Napoli – Sabato 6 luglio terza serata di Estate all’ippodromo, rassegna musicale di ospiti e successi disco dance anni ’90, con in pista le corse al trotto in notturna. Dal palco Radio Marte in diretta radio e tv, presenta Rosario Copioso, dj Cop. Tra gli ospiti si esibiscono Livio Cori con il singolo “Nun è ammore”, Massimo Di Cataldo presenta il disco “Più che mai”, i Mr. Hyde sono gli interpreti in duo di “Ti amerò per sempre”, e ancora, Ryma canta “Amica”, Carlo Cuomo presenta “Sulo cu’ttè” e Claudia Megrè porta il suo ultimo singolo “Parlami in napoletano”.

Nel parco attrezzato, animazione con personaggi dei cartoni e mascotte, giochi di squadra, palloncini, bolle di sapone e baby dance. Pizzeria e bar. Inizio corse ore 19.30. Ingresso 7 euro incluso consumazione, bambini gratis fino ad un metro e mezzo di altezza. Prevendita on-line www.etes.it oppure alle casse dell’ippodromo.

Il cartellone, organizzato da Ippodromi Partenopei con il patrocinio del Comune di Napoli, media partner Canale 21 e Radio Marte, proseguirà sabato 13, 20 e 27 luglio. Info www.ippodromoagnano.it e social @ippodromoagnano.