Al via il weekend del Casavecchia e Pallagrello Wine Festival

Festival dedicato a due grandi vitigni autoctoni casertani

Pontelatone (Caserta) – Inizia il weekend dedicato alla sesta edizione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival, in programma il 5, 6 e 7 luglio 2024, nel centro storico di Pontelatone (Caserta). Un evento che celebra la ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni della zona, mettendo in risalto due delle varietà più distintive della nostra regione: il Casavecchia e il Pallagrello.

Fine settimana di degustazioni, laboratori, musica live e food di qualità per l’evento promosso e organizzato dalla Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone e dalla Pro Loco di Pontelatone, in collaborazione con il Comune di Pontelatone. Un evento che, anno dopo anno, continua a crescere sia in termini di partecipazione che di apprezzamento da parte del pubblico e degli esperti del settore. Anche in questa edizione, i protagonisti saranno i produttori delle due denominazioni Casavecchia e Pallagrello, a cui il festival è dedicato sin dalla sua nascita. L’obiettivo rimane quello di dare spazio e voce a questi vitigni, consolidando la loro presenza e importanza nel panorama enologico campano e italiano in generale.

Anche in questa edizione l’evento avrà una formula itinerante nel centro storico di Pontelatone ma con un percorso rinnovato: in piazza Cavour ci saranno i banchi d’assaggio delle cantine mentre in piazza Cutillo sarà allestita l’area food. Proprio al food è dedicata una delle prime importanti novità di quest’anno: saranno i ristoranti e gli esercizi della zona a preparare i piatti che saranno proposti al pubblico nelle tre giornate: agriturismo “La Monticella”, azienda agricola Caputo Raffaele, Punto e Pasta, A Patricella, La Baronia, Caseificio Antica Casella e Braceria Caudinum. Inoltre, al percorso gastronomico e a quello enologico si affiancherà anche quello dedicato ai dolci. Tra le novità anche una nuova area parcheggio per oltre mille auto a disposizione dei visitatori in via Parco Arnosello, a 200 metri dall’evento. Per chi viene da Roma l’uscita autostradale consigliata è Santa Maria Capua Vetere, mentre per chi viene da Napoli è Caserta Nord.

Numerose le novità in programma per le date del 5, 6 e 7 luglio, fra cui una speciale Masterclass, dal titolo “Il Casavecchia declinazioni e peculiarità”, guidata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro e il delegato AIS Caserta Pietro Iadicicco, prevista venerdì 5 luglio alle ore 19.00 in Piazza Municipio.

Per informazioni: Facebook @casavecchiawinefestival, Instagram @casavecchiapallagrello, mail casavecchiapallagrello@gmail.com, tel. 333.3854584