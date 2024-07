Giardini la Mortella, Ischia: torna sul palco del Teatro Greco l’Orchestra giovanile Fontane di Roma

Orchestra giovanile Fontane di Roma, formata da giovani musicisti professionisti under 30

Prosegue con grande successo di pubblico la 17esima edizione della stagione sinfonica promossa dalla Fondazione Walton al Teatro Greco dei Giardini la Mortella di Ischia. Giovedi 11 luglio 2024 è atteso il ritorno sull’Isola dell’Orchestra giovanile Fontane di Roma, formata da giovani musicisti professionisti under 30. Un progetto musicale nato dal desiderio di creare uno spazio, gestito esclusivamente da giovani, dove poter crescere facendo musica in preparazione al mondo professionale. Una realtà in cui l’impegno e lo studio di ogni singolo musicista sono valorizzati a beneficio del gruppo; in cui l’ascolto e il rispetto, la stima e la fiducia reciproca sono gli ingredienti principali per il raggiungimento di un obiettivo comune. Il nome dell’orchestra, oltre ad essere un omaggio al compositore Ottorino Respighi, che scrisse un poema sinfonico intitolato proprio Fontane di Roma, vuole infatti restituire l’immagine dei musicisti simili a tante piccole fontane dalle quali zampilla un’acqua indispensabile: la musica, l’arte, la cultura. Proprio sulle tracce di ciò che diceva il Maestro Claudio Abbado: “La cultura è un bene comune primario come l’acqua: i teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti.”

Grazie al sostegno della Fondazione Nicola Bulgari, l’Orchestra ha potuto realizzare nel febbraio 2024 la sua prima tournée internazionale a Dubai, negli Emirati Arabi, prendendo parte, come special guest in rappresentanza dell’Italia, al Sikka Art and Design Festival, una importante rassegna dedicata ad artisti emergenti promossa dal Dubai Culture and Arts Authority, ed ha realizzato un concerto sinfonico presso l’Auditorium della Mohammed Bin Rashid Library, per un evento patrocinato dall’Ambasciata Italiana presso gli Emirati Arabi, dall’Istituto Italiano di Cultura ed in collaborazione con il Dubai Culture. Il repertorio proposto dall’orchestra abbraccia brani sinfonici e solistici dal Classicismo al primo Romanticismo, dedicando ampio spazio anche ad alcune delle più celebri musiche da film nonché a lavori di giovani compositori emergenti.

Accompagnata dal direttore Luciano Siani e dal corno solista Francesco Mattioli, Primo Corno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ai Giardini la Mortella l’orchestra eseguirà musiche di Mendelssohn, Strauss, Beethoven, Gershwin, ed un omaggio al “genius loci” William Walton, eseguendo la suite orchestrale tratta dalla colonna sonora del film Henry V, il film shakespeariano diretto da Laurence Olivier per il quale Walton scrisse le musiche. L’appuntamento è alle ore 21.00.

Info e prenotazioni lamortella.org