Vico Alleria, il collettivo di comici a San Giorgio a Cremano

Sabato 20 Luglio nella splendida cornice di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano

Sabato 20 Luglio, Vico Alleria, il collettivo di comici fondato da Emanuel Ceruti e Peppe Ventura che impazza sulla rete con milioni di click, approda finalmente nella splendida cornice di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano per uno straordinario e attesissimo spettacolo dal vivo all’insegna del buon umore e tutto da ridere dal titolo “Click 2.0”

Vico Alleria nasce dalla visione dell’innovativo hub di entertainment 2WATCH, che ha deciso di unire, sotto un’unica insegna, il gruppo di comici con l’obiettivo di colmare uno spazio nel mercato dell’intrattenimento web dedicato al settore comedy. Un progetto di ampliamento editoriale quello di 2WATCH che oltre a Vico Alleria ha già visto l’ingresso di diversi talent da milioni di follower all’interno della start up.

“Salire su un palco per noi è come se ogni volta realizzassimo un sogno – dichiarano Peppe Ventura ed Emanuel Ceruti di Vico Alleria – abbiamo sempre voluto parlare alle persone, far arrivare un messaggio è importante; poi in chiave comica è ancora meglio. Sapere di aver fatto sorridere qualcuno è un’emozione impagabile. Crediamo che tutti prima o poi debbano svoltare nel “Vico Alleria” perchè tutti meritano un po’ di allegria nella propria vita. Ridere è importante, sgonfia le preoccupazioni. Recitare a San Giorgio è fonte per noi di grande orgoglio visto che è la terra del maestro Massimo Troisi che si respira in ogni dove e che ci ispira quotidianamente”. Nella commedia Click 2.0 c’è quel tocco di follia che serve alla giornata per viverla appieno. Estremizzare la quotidianitá in modo che la gente si identifichi, questo è il segreto della comicità del gruppo.

I Vico Alleria sono un collettivo di comici composto da quattro uomini e tre donne che si distinguono per un approccio fresco e diretto, mirato ad alleggerire con un sorriso la vita di ognuno di noi. I temi trattati spaziano dalla quotidianità alle sfide contemporanee, con uno sguardo particolare alle situazioni comuni che intrecciano ironia e realtà sociale. Fra i principali temi trattati dal collettivo troviamo infatti le differenze generazionali, i paradossi dell’ambito lavorativo, temi sociali e attuali come cambiamento climatico, pandemia, tecnologia, approfondimenti riflessivi e umoristici che vengono sempre trattati con una lente generazionale ad hoc.

Vico Alleria con la loro ironia e leggerezza sono in grado di abbracciare differenti pubblici, dalla generazione zeta ai millenials fino agli over 44. La loro è una bella storia di rivalsa che mescola sapientemente differenti generi, dalla commedia dell’arte sino ad abbracciare i nuovi linguaggi della comicità.

Capitanati da Emanuel Ceruti, attore comico e tiktoker da 1 milione di followers complessivi sui social, e Peppe Ventura, attore comico da oltre 400 mila followers, Vico alleria saranno in grado di trasportarci nel loro mondo con quel sapore unico e inimitabile che è nel loro stile, scanzonato e appassionato, ma sempre attuale e generazionale.

I biglietti per lo speciale spettacolo “Click 2.0” sono già disponibili in prevendita su Ticketone al seguente link