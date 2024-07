Napoli, Villa Pignatelli passa sotto la direzione di Palazzo Reale. Gli eventi dell’estate

Dal mese di luglio il museo della Riviera di Chiaia sarà diretto da Mario Epifani

Napoli, 9 luglio 2024 – Villa Pignatelli, la meravigliosa dimora storica sulla Riviera di Chiaia, che ospita il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e l’annesso Museo delle carrozze, oltre a un piccolo parco, passa sotto la direzione di Palazzo Reale di Napoli. È stato firmato lo scorso 24 giugno il verbale di consegna in base al quale Villa Pignatelli non dipende più dalla Direzione regionale Musei della Campania, ma dal museo di Palazzo Reale diretto da Mario Epifani, come previsto dal decreto ministeriale dello scorso febbraio.

La villa, costruita nel 1826 come residenza del baronetto Sir Ferdinand Richard Acton, fu successivamente acquistata dal banchiere Carl Mayer von Rothschild nel 1841. Con l’Unità d’Italia fu venduta al principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, che la rese uno dei luoghi simbolo della Belle Époque napoletana; nel 1955 fu donata allo Stato Italiano dalla principessa Rosina Pignatelli, erede della famiglia reale, a condizione di farne una casa-museo in cui esporre il patrimonio storico-artistico dei Pignatelli.

Villa Pignatelli è una delle più belle case-museo d’Italia, restaurata e ampliata negli anni ‘40 dell’Ottocento da Gaetano Genovese, lo stesso architetto al quale furono affidati i lavori di Palazzo Reale dopo l’incendio del 1837. Questo è il principale, ma non l’unico punto di connessione con la reggia napoletana.

La villa è infatti circondata da un piccolo parco con specie rare come il Ficus Macrophylla (due esemplari centenari di quest’albero sono presenti anche nel Giardino Romantico di Palazzo Reale) e una magnifica e imponente Magnolia Grandiflora nel prato alle spalle dell’edificio. Un’oasi di verde liberamente accessibile dai cittadini, come la vicina Villa Comunale che, però, fino al prossimo anno sarà chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. È annesso alla villa, oltre al Museo delle carrozze, anche una suggestiva serra nella quale si sta già pensando di organizzare eventi e piccole mostre.

Un sito storico, ma anche molto attivo nel quale vengono organizzate numerose rassegne musicali e mostre fotografiche che saranno certamente implementate dalla nuova direzione. Uno dei pochi siti in cui la presenza di personale è sufficiente per la regolare apertura al pubblico del museo, con 14 addetti all’accoglienza e alla sorveglianza, tre amministrativi e un funzionario, Giuseppe Dragotti, responsabile del sito museale fino ad oggi.

“Ripercorreremo in piccolo l’iter del Palazzo Reale che al momento del mio insediamento ha acquisito l’autonomia – afferma il direttore Mario Epifani – Proseguiremo nei rapporti già instaurati dalla Direzione regionale, confermando i protocolli d’intesa già attivi e lavorando sull’identità storica della Villa. Sono già in programma numerosi interventi che miglioreranno la fruizione degli spazi, sia relativamente ai servizi di sorveglianza e di sicurezza, sia a quelli di accoglienza”.

Già prevista l’installazione di panchine nel parco e di una nursery nell’area dei servizi del museo; dopo l’estate sarà anche disponibile un biglietto unico per la visita di Palazzo Reale e Villa Pignatelli

Villa Pignatelli lo scorso anno ha fatto registrare quasi 24 mila ingressi, lo stesso numero del 2019 (in fase pre-Covid), mentre nel 2021 e 2022 ha subìto un calo delle presenze superiore alla media dei musei napoletani.

I PROGETTI

MUSICA – “Lina Sastri in concerto” 29 luglio 2024

Spettacolo gratuito su prenotazione (massimo 300 persone)Organizzato dalla Fondazione ‘Aniello Califano’, poeta e autore di canzoni del repertorio classico napoletano.

“Musica un Villa” rassegna – per la stagione concertistica 2024

14 concerti nella Veranda neoclassica di Villa Pignatelli

Organizzazione congiunta con l’Associazione Musicale Maggio della Musica

In programma 22, 29 settembre e 6, 20, 27 ottobre (domenica mattina) 13 ottobre (serale). Protocollo d’intesa con il conservatorio di san Pietro a Majella per l’organizzazione di una rassegna musicale di giovani talenti emergenti della cattedra di musica da camera.

Le domeniche di settembre e ottobre accoglieranno, di mattina, i quattro giovani pianisti per un contest denominato Maggio del Pianoforte in cui il pubblico a decreta il vincitore.

Il 13 ottobre sarà protagonista Sara Amoresano, vincitrice della scorsa edizione, nell’unico evento serale di questa striscia autunnale. Infine il 27 ottobre il Minimo Ensemble, di Daniela Del Monaco e Antonello Grande, renderà omaggio con voce e chitarra alla canzone classica napoletana. A dicembre è in programma la rassegna “Il Conservatorio di San Pietro a Majella a Villa Pignatelli”. Musica da camera in un salotto dell’Ottocento”.

TEATRO

“Doppio Sogno” cinema musica e incontri – 9 spettacoli nel Giardino di Villa Pignatelli. Organizzazione con il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo. Nei i giorni 9,10,11 – 16,17 – 18,23,24,25 luglio ore 20.00 – 23.30. Capienza 200 spettatori

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Nella “Casa della fotografia” al primo piano è stato realizzato uno spazio aperto e qualificato ad accogliere manifestazioni, eventi, incontri che favoriscano il confronto e il dibattito sui temi della fotografia come espressione culturale.

A settembre e ottobre sono programmati 4 incontri con i più importanti autori partenopei, tra i quali Biasiucci, Donato, Fiorito, Jodice, Mariniello e Spina, organizzati come “offerta aggiuntiva” per il pubblico del museo in collaborazione con l’Associazione Flegrea Photo e FIAF.