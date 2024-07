Torna “Mia sposa”: la nuova edizione del Salone del wedding

Torna ad ottobre “Mia Sposa”, uno dei Saloni del Wedding più importanti d’Italia e presente nel settore da più di un decennio: la 17° edizione della fiera degli sposi è in programma anche quest’anno al Medì Shopping Center di Teverola (CE) dal 12 al 14 e dal 18 al 20 ottobre

Mia Sposa, che nel 2023 ha ricevuto la certificazione internazionale dall’ISFSCERT, si caratterizza sin dalla sua prima edizione per l’approccio globale e costantemente innovativo al mondo del wedding, prestando molta attenzione all’evoluzione dei costumi e alla mutevolezza delle richieste del mercato italiano, spesso influenzato dalle tendenze internazionali.

“Mia Sposa”, promossa e organizzata dalla Magma srl, si svolge ormai da anni al Centro commerciale Medì di Teverola, dove per l’occasione sarà allestita una tendo-struttura di 8mila mq idonea ad ospitare con ogni comfort le aziende partner, gli espositori, i visitatori e i fashion event previsti.

Marcello Damiano, CEO e Founder di Mia Sposa, dichiara: “Siamo entusiasti di annunciare questa nuova edizione della fiera Mia Sposa. La decisione di concentrare l’evento su sei giorni ci permette di offrire un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente, garantendo al contempo il massimo supporto ai nostri espositori. Crediamo sia giusto valorizzare e dare il giusto supporto e riconoscimento alle aziende che fanno parte di un settore tra i più importanti per l’economia del nostro territorio”.

Anche quest’anno sarà realizzato un calendario fitto di eventi e fashion show con protagonisti della moda e dello spettacolo, comprese iniziative legate al sociale. Fra le novità di quest’anno un Premio riservato agli influencer di tendenza, con un riconoscimento ai talenti che hanno saputo innovare e ispirare il mondo del wedding con la loro professionalità e creatività. Nelle prossime settimane sarà svelato il programma completo dei partecipanti.

Per partecipare alla fiera è già possibile scaricare il ticket gratuito da www.miasposa.it

Dal 2011 “Mia Sposa” ha investito anche nell’editoria con la creazione di “Mia Sposa Magazine”, che da free press è diventata testata registrata e distribuita nelle edicole di tutta Italia ed è oggi tra le principali riviste nazionali di settore, tanto da essere media partner delle più importanti fiere di settore rivolte ai buyers come Rome Bridal Week e Sì Sposaitalia Collezioni. La prossima edizione della fiera sarà anche l’occasione per presentare il nuovo numero di “Mia Sposa Magazine”, dallo scorso anno completamente rinnovato e che sotto la direzione di Emma Zampella ha avuto un’importante rivoluzione grafica e di contenuti con più ampio spazio dato ai protagonisti della moda bridal e del wedding, con interviste e approfondimenti per scoprire in dettaglio il patinato mondo del matrimonio.

Il Centro commerciale Medì di Teverola ospiterà intanto anche nel prossimo weekend 26-28 luglio, la nuova edizione di “Bimbodays”, la fiera della famiglia e della mongolfiera. Previsti nello shopping centre un‘area baby, la ruota panoramica, mongolfiere e gonfiabili, un’area padel, street food, uno spazio didattico con corsi di cucina, botanica e altre attività, spettacoli e tanti ospiti. Il programma degli spettacoli prevede Venerdì 26 Luglio Fiocchi d’avena e Scandal Queen Tribute (ore 21), Sabato 27 Luglio Luca Sepe (ore 21) e Domenica 28 Luglio Ciro Giustiniani (ore 21)

E’ possibile acquistare i ticket per la partecipazione su www.bimbodays.it.