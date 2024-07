Suoni in Basilica: al via i concerti nelle Basiliche di Terra di Lavoro

Dal Museo di Capua, dove si conclude la rassegna Luglio al Museo, alle Basiliche di Terra di lavoro la musica classica e da camera continua con Summer Concert – Suoni in Basilica, che prevede 7 concerti d’eccezione a Ventaroli di Carinola e S. Angelo in Formis, al Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, alla Chiesa dell’Annunziata di Pietramelara

Summer Concert – Suoni in Basilica in programma con più appuntamenti tra il 29 luglio e il 25 agosto, si apre con due concerti del Quartet Integra. Lunedì 29 luglio (ore 20) a Ventaroli di Carinola (Basilica S. Maria in Foro Claudio) con musiche Schulhoff, Beethoven e Mozart con la partecipazione del clarinettista Maurizio D’Alessandro e martedì 30 luglio (ore 20) a Pietramelara nella Chiesa dell’Annunziata, con brani di Schubert e Webern.

Costituitosi nel 2015, nel 2022 il Quartet Integra ha vinto il Secondo Premio e quello del Pubblico al Concorso ARD di Monaco, nel 2021 il Primo Premio al Bartók World Competition e al Concorso Beethoven e nel 2019 il Grand Prix Award al Concorso Akiyoshidai. Ha tenuto concerti in importanti sale europee e asiatiche, proponendo spesso brani commissionati a compositori giapponesi. Prossimamente debutterà negli Stati Uniti. Il clarinettista Maurizio D’Alessandro, diplomato in clarinetto presso il Conservatorio di Roma e laureato in Lettere e Filosofia presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha effettuando registrazioni per varie emittenti (tra cui la Rai), ha partecipato ad importanti festival in tutto il mondo ed ha suonato con vari solisti, ensemble ed orchestre. Ha inciso il concerto di Copland e le Stagioni di Vivaldi in versione jazz.

Seguiranno due appuntamenti con la violinista Dalia Dedinskaite e il violoncellista Gleb Pysniak, tra i più importanti solisti lituani, in programma lunedì 4 e martedì 5 agosto a S. Angelo in Formis e a Ventaroli di Carinola. E ancora: due concerti dell’Ensemble Oktoechos diretto da Lanfranco Menga in programma domenica 25 agosto a Ventaroli di Carinola: alle 20.00 Missa Medievalis, in concomitanza con la liturgia vespertina; alle 21.00, in prima nazionale, Adam de la Halle / Un troviere alla corte angioina di Napoli.

Spazio anche ai giovani musicisti campani selezionati nell’ambito del Progetto Summer Concert Young: martedì 13 e 20 agosto, ore 20.00, al Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, è in programma il recital del chitarrista Domenico Angelino e del duo di mandolino e chitarra Mattia Raimo e Emanuele Petrella. I programmi spaziano dalle Miniature balcaniche alla Napoli di fin de siécle.

I concerti presso la Basilica di S. Maria in Foro Claudio di Ventaroli e nel Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola saranno preceduti da una visita guidata ai siti a cura della Locale Pro-Loco. La Rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione del Comune e della Proloco di Carinola e del Comune di Pietramelara. L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti.