Sorrento Classica, festival internazionale di musica va in scena il Piano Trio dei Solisti del Teatro alla Scala

Lunedì 5 agosto alle 21.15 per Sorrento classica festival internazionale di musica diretto da Paolo Scibilia va in scena il Piano Trio dei Solisti del Teatro alla Scala con il programma Note scaligere: gli Spettri

Il Piano Trio dei Solisti del Teatro alla Scala è stato istituito dal violinista Francesco De Angelis, leader dell’ensemble e, dal 1996, Primo Violino di Spalla e Violino Solista (kKonzertmeister) del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala di Milano. Il Trio nasce ed è animato sulla base della forte esperienza e collaborazione artistica (oltre che di amicizia e stima) che lega De Angelis con le prime parti della prestigiosa istituzione scaligera. I componenti del Trio vantano ricca attività artistica internazionale solistica e cameristica, esibizioni in numerose formazioni da camera e l’alternanza in base ai programmi musicali proposti, con l’esecuzione di vastissimo repertorio, dal classico al contemporaneo, con una particolare predilezione per il periodo romantico. In anteprima ed in occasione del XVII Festival “Sorrento Classica” 2024, il violinista Francesco de Angelis, interpreta opere di Beethoven e Tchaikovsky, in Trio con violoncellista Alfredo Persichilli (Primo Violoncello del Teatro alla Scala) ed il pianista Roberto Paruzzo (con cui si esibisce in duo nei teatri di tutto il mondo).

Il programma “Note scaligere”: Gli Spettri prevede: Trio n. 5 Op. 70 n. 1 in Re magg. “Trio degli spettri”, Allegro vivace e con brio – Largo assai – Presto di L. van BEETHOVEN , Trio Op. 50 in La min. “In memoria di un grande artista”, I. Pezzo elegiaco: Moderato assai – Allegro giusto, II.(A) Tema con variazioni: Andante con moto Var I / Var II – Più mosso / Var III – Allegro moderato / Var IV – L’istesso tempo (Allegro moderato), Var V – L’istesso tempo / Var VI – Tempo di Valse / Var VII – Allegro Moderato, Var VIII – Fuga (Allegro moderato) / Var IX – Andante flebile, ma non tanto, Var X – Tempo di mazurka / Var XI – Moderato, II.(B) Variazione Finale e coda: Allegretto risoluto e con fuoco – Andante con moto – Lugubre di P. I. TCHAIKOVSKY.

Il 7 agosto, torna in scena a Sorrento la virtuosa violinista coreana, Kim Hae-Ji, col pianista taiwanese – statunitense, Hsin-I Huang. Hae-Ji è vincitrice di primi premi ai concorsi internazionali “New York International Artist”, “Carnegie Hall” e “Ruth Widder”. Ricopre permanentemente il ruolo di primo violino della “New World Symphony & Chamber New World Chamber Orchestra of Seul e di lieder del “Borromeo String Quartet”. Huang vanta numerose performances alla Carnegie Hall di New York, al fianco di rinomati solisti. Il duo, tra i prestigiosi gruppi da camera del Sud – est Asiatico, presenta il programma “Euro – Asian musical journey”, con capolavori di Grieg, Ravel e Franck.

Nel dettaglio il programma include: Sonata per violino e pianoforte n. 2, Op. 13, Lento doloroso – Poco allegro – Allegro vivace – Presto (G minor – G major, Allegretto tranquillo (E minor), Allegro animato (G major) di E. GRIEG, Tzigane – Rapsodia da concerto (versione per violino e pianoforte) di M. RAVEL

Sonata in La magg. per violino e pianoforte, Allegretto ben moderato (La magg.), Allegro (Re minore), Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia (La min.), di Allegretto poco mosso (La magg.) C. FRANCK