IV edizione di Restate a Napoli: arte, musica e teatro dal vivo nel cuore della città

La rassegna estiva che dal 9 al 16 agosto trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto

Il “Teatro del Plebiscito” dal 9 al 16 agosto 24 spettacoli in otto giorni con: Valerio Lundini, Nicola Piovani, James Senese, Serena Brancale, Paolo Caiazzo, Roy Paci, Ebbanesis, le special guest Massimiliano Gallo e Vincenzo De Lucia, gli spettacoli dei 100 alliev* dell’Accademia C.I.O.E.’ – il nuovo talent di RaiPlay – e otto giovani band napoletane. L’ingresso è gratuito!

Napoli è pronta ad accogliere la quarta edizione di “Restate a Napoli”, la rassegna estiva che dal 9 al 16 agosto trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, offrendo al pubblico otto giorni di spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza. Sotto la direzione artistica di Lello Arena, l’evento promette di consolidare il suo successo che ha già visto la partecipazione di circa 100 mila persone nella passata edizione e milioni di contatti online. La rassegna è finanziata dal Comune di Napoli ed è voluta dal Sindaco Manfredi.

Lo scopo è offrire ai turisti, e i cittadini, che affollano la città in agosto, spettacoli dal vivo con artisti di diversi generi provenienti dal panorama nazionale con un forte richiamo a quelli partenopei, per valorizzare i giovani dando loro un palcoscenico prestigioso e un momento concreto per mettersi alla prova e dimostrare le loro doti artistiche.

“La quarta edizione della rassegna estiva “Restate a Napoli” propone al pubblico napoletano e ai numerosi turisti in città spettacoli dal vivo di musica, danza e teatro completamente gratuiti. Agosto è, anche quest’anno, un mese ricco di eventi. Sono molto soddisfatto dell’iniziativa e del percorso tracciato da Napoli Città della Musica, conferma dell’impegno nel rilancio del comparto musicale e audiovisivo. Il palcoscenico di Piazza del Plebiscito vedrà la partecipazione, di nuovo, degli allievi dell’accademia diretta da Lello Arena, C.I.O.E, un’opportunità concreta di formazione – alla sua seconda edizione – per i giovani talenti di questa città. Ed è questo un passaggio fondamentale per la valorizzazione e lo sviluppo di competenze nel settore. L’investimento nella formazione di nuovi talenti, progetto condiviso anche nella cornice di Cohousing Cinema Napoli, è parte di un percorso che sostengo con convinzione e che vede, allo stato attuale, i suoi frutti nel fermento culturale che anima la città”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Un Impatto Positivo sull’Occupazione e il Turismo

La rassegna non solo rappresenta un appuntamento culturale di rilievo, ma anche una significativa opportunità di lavoro per i lavoratori dello spettacolo dal vivo con l’impiego di oltre 500 professionisti tra artisti, tecnici, musicisti e personale di supporto. Inoltre l’evento avrà una ricaduta positiva sul turismo: nei giorni della manifestazione, cittadini e turisti potranno assistere a circa 5 ore di spettacoli al giorno, arricchendo la loro esperienza in città e uno svago nella brezza serale circondati dalla magnificenza della piazza.

La Magia di Piazza del Plebiscito

La scelta della location non è casuale. Piazza del Plebiscito, simbolo della storia e della vita sociale napoletana, sarà il teatro naturale per gli spettacoli. La piazza, che ha già ospitato momenti significativi della città, si trasformerà in un luogo di condivisione, divertimento e arte, capace di accogliere un pubblico eterogeneo e appassionato.

Un Programma Ricco e Variegato

Il programma di “Restate a Napoli 2024” è pensato per soddisfare tutti i gusti e tutte le età, con 24 spettacoli in otto giorni che spazieranno dalla danza alla musica, dai canti popolari all’arte circense, fino ai grandi classici e agli autori contemporanei. L’obiettivo è quello di dare continuità alle programmazioni teatrali cittadine, coinvolgendo giovani, bambini e appassionati sin dalle prime ore della sera.

Tra gli spettacoli in programma vanno evidenziati quelli targati C.I.O.E.’ con i cento allievi dell’accademia che negli ultimi tre mesi si sono formati sotto la direzione di Lello Arena. I giovani talenti dell’accademia porteranno in scena i loro spettacoli originali e saranno ripresi dalle telecamere di RaiPlay che manderà in onda, dal 22 ottobre, il nuovo talent made in Napoli sostenuto dal Comune.

Le serate saranno presentate dall’attore Biagio Musella con gli interventi comici di Alessandro Bolide e del trio “Gli Ancora No” con le special guest Massimiliano Gallo e Vincenzo De Lucia in interventi tra teatro d’autore e comico. Poi spazio a tanta musica con il Premio Oscar Nicola Piovani, il fenomeno nazionale dell’urban jazz Serena Brancale, i ritmi latin ska del trombettista Roy Paci, la comicità surreale di Valerio Lundini, in scena con la sua live band, i concerti di diciotto tra bands e solisti partenopei dove spicca Jovine con importanti ospiti e un Gala di Danza dell’ACSI. Infine il tributo a James Senese che torna ad esibirsi al Plebiscito dove incontrerà, dopo anni, Lello Arena.

Per ulteriori informazioni sul programma e gli artisti partecipanti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli https://www.comune.napoli.it/ o contattare la direzione della rassegna tramite i social network.