Appuntamento con James Senese per la IV edizione di Restate a Napoli

Domani 11 agosto il terzo appuntamento con l’arte, musica e teatro dal vivo nel cuore della città. Concerto di James Senese con inizio ore 22:00

Il programma di domani 11 agosto della quarta edizione di “Restate a Napoli”, la rassegna estiva che trasforma Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, con spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza; prevede il ritorno live nella prestigiosa piazza napoletna di un grande figlio di Napoli: James Senese.

Figura di riferimento per numerose generazioni di musicisti e protagonista della rivoluzione culturale nota come Neapolitan Power, James Senese ha recentemente festeggiato il 40esimo anniversario del suo omonimo disco di debutto solista. Da oltre cinquant’anni calca instancabilmente i palchi di tutta Italia, con il suo talento e la sua attitudine. Oltre ai brani del vasto repertorio, oggi porta dal vivo le nove tracce di “Stiamo cercando il mondo”, il suo ventunesimo album, un lavoro sincero e appassionato, in linea con quella visione artistica priva di compromessi che lo ha contraddistinto fin dai tempi degli Showmen con Mario Musella e Napoli Centrale insieme a Franco Del Prete, passando per il profondo legame con Pino Daniele.

Il suo gusto musicale si sviluppa fra canzoni cantate e brani strumentali in cui il suono del sax, così riconoscibile, diventa il filo conduttore per una narrazione sempre in bilico fra jazz-funk, una spruzzata di latin music e tradizione partenopea.

Non è esclusa una gradita sorpresa: dopo anni Lello Arena e James Senese si ritroveranno nuovamente sul palco e chi potrà dire cosa succederà considerando l’estro dei due? Nella memoria dei più è impressa nella memoria l’iconica gag immortalata nel film “No grazie il caffè mi rende nervoso”.

Senese sarà anticipato dallo spettacolo degli allievi della comunità artistica C.I.O.E.’ – che portano in scena “La ballata di Kierkegaard” – e dal Galà di Danza dell’ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani Settore Danza. In apertura (alle ore 19:30) ci sarà la giovane cantante Federa. il progetto musicale di Federica Vezzo propone un mix tra cantautorato e sonorità elettroniche, soul e RnB.

Sotto la direzione artistica di Lello Arena, questa edizione di Restate a Napoli promette di consolidare il successo delle passate edizioni. La rassegna è finanziata dal Comune di Napoli e da Città Metropolitana ed è voluta dal Sindaco Manfredi per il macro progetto Napoli Città della Musica. Lo scopo della manifestazione è offrire ai turisti, e i cittadini, che affollano la città in agosto, spettacoli dal vivo con artisti di diversi generi provenienti dal panorama nazionale con un forte richiamo a quelli partenopei, per valorizzare i giovani dando loro un palcoscenico prestigioso e un momento concreto per mettersi alla prova e dimostrare le loro doti artistiche.