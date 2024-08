Ferragosto al Parco Archeologico di Ercolano

Percorsi serali del Venerdì, Padiglione della Barca, Antiquarium

Regolarmente aperto il Parco Archeologico di Ercolano nel giorno di Ferragosto e per l’intero mese di agosto con orari estivi (8.30-19.30 ultimo ingresso ore 18.00). Dopo la recente inaugurazione dell’Antica Spiaggia del sito archeologico, i visitatori, toccando con piede la ritrovata riva, ancor più che precedentemente, sono invitati a tuffarsi con l’immaginazione nel Parco e sentire la città come un tempo lambita dal mare, ritrovandosi fortunati testimoni dell’unico sito archeologico che conserva intatto il fronte mare, fino ad avvertire la brezza marina che inondava la città e le domus che affacciavano direttamente sul mare. Ogni venerdì sera del mese di agosto è possibile vivere le rovine della cittadina vesuviana al chiaro di luna grazie al programma I Venerdì di Ercolano, ciclo di visite in notturno che offrono percorsi guidati attraverso il sito vestito di luce tra gli incanti della città antica animati da performances teatrali originali create ad hoc in collaborazione con Teatri 35; leit motiv dell’edizione 2024 è la figura di Ercole, mitico fondatore della città, che conduce i visitatori alla scoperta di nuovi punti di vista.

“I nostri visitatori ancora una volta sono invitati a diventare partecipi attori della storia – dichiara il Direttore Sirano – ci piace che siano loro i cittadini di Ercolano. Li accoglieranno la Spiaggia ritrovata, ma anche il Giardino dell’ozio della Casa di Telefo, dove potranno approfittare di un momento di frescura all’ombra dei melograni sulle sdraio e leggere qualcuno dei libri messi a disposizione, per poi proseguire nella visita e godere delle bellezze dell’antica città”.

Nel biglietto incluso il Padiglione della Barca e l’Antiquarium, che offre un quadro più ampio della visita con approfondimenti nel mondo marinaresco e negli splendori del passato della città. Si ricordano i nuovi abbonamenti di recente lanciati dal Parco che vanno incontro alle famiglie e alle diverse fasce di età dei visitatori. Ai visitatori di questo periodo si consiglia di fare attenzione alle ore più calde, di idratarsi spesso e scegliere ore di visita più confacenti alle proprie esigenze.