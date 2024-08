Parco archeologico di Ercolano, il punto sui dati dei visitatori di ferragosto

L’iniziativa del booksharing e tavolo tecnico per Villa Sora

Nel giorno di Ferragosto sono stati 1.346 i visitatori che hanno varcato il cancello del Parco Archeologico di Ercolano, che aggiunti ai 4.154 del lungo weekend vacanziero – da venerdì a domenica – hanno raggiunto quota 5.500, a conferma dell’interesse e il coinvolgimento che il sito archeologico desta nel proprio pubblico.

Il Parco inoltre, a 15 mesi dall’avvio dell’iniziativa “LIBeRI al Parco”, per favorire il booksharing, tira le somme tra libri donati e libri ritirati, evincendo con piacere che sono più i lettori che i donatori di libri. Il progetto “LIBeRI al Parco” partita nell’aprile del 2023, ha permesso a decine e decine i visitatori di poter approfittare dei libri posti in carrelli all’ingresso di Corso Resina per una buona lettura all’interno del Parco Maiuri o nel Giardino dell’ozio della Casa di Telefo, dove il Parco ha messo loro a disposizione anche delle sdraio per un momento di refrigerio, considerate le alte temperature, ma anche per un invito ad una visita slow e rilassata dell’antica città.

L’iniziativa “LIBeRI al Parco” è frutto di un progetto in collaborazione con il partner privato Packard Humanities Institute, e reso possibile grazie alla iniziale generosa donazione dei volumi da parte della Fondazione Maruzza onlus ed alla sinergia messa in campo con il Comune di Ercolano e la Proloco Hercvlaneum, ancora una volta interpretando in maniera creativa la missione del sito UNESCO: promuovere, sviluppare e valorizzare il territorio circostante.

Alla prima donazione si sono aggiunte ulteriori donazioni volontarie da parte dei più affezionati frequentatori del Parco; i libri con il tempo sono aumentati tanto da richiedere nuove scaffalature e l’impegno da parte dei volontari del servizio civile della Pro Loco che da 6 sono passati a 10 unità.

“Abbiamo gettato un seme e sono fioriti cultura, scambio e reciprocità intorno al tema dei libri – dichiara il Direttore Sirano – E’ davvero meraviglioso constatare come una tale risposta per questa iniziativa dimostri quanto la comunità recepisca le nostre iniziative partecipando e contribuendo al successo.”