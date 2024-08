Calciomercato Napoli, ufficiale l’acquisto di David Neres

Dal Benfica il quarto rinforzo per Conte mentre si continua a trattare con il Chelsea per l’ex Inter e Roma Lukaku

Ufficiale l’acquisto da parte del Napoli di David Neres, attaccante classe 1997 in forza al Benfica. Neres, che ha firmato un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione, è il quarto rinforzo per Antonio Conte dopo gli acquisti di Rafa Marín, Spinazzola e Buongiorno. Il brasiliano arriva al Napoli per 28 milioni di euro e si contenderà il posto da titolare con Matteo Politano sulla fascia destra, forte anche di quanto fatto vedere nelle ultime due stagioni in Portogallo, dove ha messo a referto 17 goal e 26 assist in 83 gare.

Dopo l’acquisto di Neres il prossimo colpo di mercato da parte del Ds Manna sarà probabilmente Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton. La speranza però è quella di arrivare quanto prima a Romelu Lukaku, ex Inter e Roma ormai fuori dai piani del Chelsea. Il club Inglese chiede 40 milioni di euro, il Napoli ne offre 30. Si tratta di un affare al quale sta lavorando in queste ore direttamente Manna, che avrà un incontro con i Blues nella giornata di domani. Il Club di De Laurentiis vuole regalare quanto prima ad Antonio Conte il suo pupillo, anche perché alla fine di questa sessione di calciomercato non manca poi molto.