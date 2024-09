Paolo Caiazzo inaugura all’Arena Flegrea la rassegna teatrale all’aperto “Quadrifoglio in Arena”

Quadrifoglio in Arena è la rassegna di teatro all’aperto dell’Arena Flegrea di Napoli. Si parte l’11 settembre con Paolo Caiazzo in “Mi faccio la festa pazzianne e ridendo so’ passati 30 anni”. In calendario anche gli spettacoli di Massimiliano Gallo, Francesco Cicchella e Biagio Izzo

Entrano nel vivo gli spettacoli di teatro comico all’aperto “Quadrifoglio in Arena” in programma presso l’Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare di Napoli. Primo appuntamento con l’attore Paolo Caiazzo (nella foto) che mercoledì 11 settembre (ore 21) presenterà per la prima volta lo spettacolo dal titolo “Mi faccio la festa pazzianne e ridendo so’ passati 30 anni”.

“Mi faccio la festa perchè, più o meno, compio trent’anni di palco” – racconta Paolo Caiazzo. “In verità è “più” ma arrivato ad una certa età qualche anno è meglio nasconderlo! La data precisa di un’inizio carriera è difficile da individuare ma nel 94 cominciavo ad esibirmi in maniera professionale nel mondo del cabaret con un amico, Paolo Buonaiuto, dando vita al duo PAOLO&PAOLO. Nome di battaglia dato dal grande Guido Lembo quando cominciammo ad esibirci al suo neonato locale dell’Anema e Core di Capri. Ed è proprio Paolo Buonaiuto che per primo ho contattato per venire all’Arena Flegrea ad esibirsi di nuovo con me dopo tanti anni. Porteremo in scena uno sketch classico di spalla/comico (nostra specialità) di un provino teatrale. Testo che poi è stato sfruttato in seguito da altri artisti e da gruppi di animazione. Quella sera chi verrà assisterà alla versione originale. Secondo ospite a cui tengo è Ciro Ceruti con il quale abbiamo condiviso diverse esperienze lavorative dalla televisione al teatro ed ultimamente su web. Porteremo in scena l’ultima cosa che proprio sul web è andata virale: uno sketch del mio repertorio che per gioco abbiamo portato in tv. Sarà con me in scena anche la cantante Rosa Chiodo che ha condiviso con me alcune performance di teatro canzone. E poi ciliegiona sulla torta il maestro di comicità Lello Arena che mi darà l’onoro di portare in scena i vecchietti della panchina portato in TV a Made in Sud. Oltre gli ospiti avrò affianco i miei compagni musicisti di sempre Emidio Ausiello, Franco Ponzo, Roberto Giangrande, Luigi Belati ed il mio alter ego Tonino Cardamone al quale devo proprio tanto! Insomma una serata unica e particolare per me e per quegli spettatori che mi sostengono da tempo. Buon compleanno a me!”

La rassegna offre l’opportunità di vivere il ritorno dalle vacanze estive in compagnia dei grandi nomi del panorama teatrale italiano. L’Arena Flegrea sarà la cornice perfetta per accogliere questa rassegna teatrale e darà al pubblico l’opportunità di assistere a spettacoli di grande successo riadattati appositamente per questa location unica dal fascino senza uguali. La combinazione perfetta tra talento, emozioni e teatro all’aperto renderà ogni serata indimenticabile, offrendo al pubblico una carica di energia positiva e divertimento.

E’ possibile anche acquistare i biglietti per i singoli spettacoli su www.etes.it e i prezzi comprensivi di prevendita sono: Cavea bassa euro 25; Cavea alta euro 20; Panoramica euro 15.