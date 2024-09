Federico II, si presentano: realtà virtuale e gaming, olografica 3D e un orologio solare contemporaneo

Eventi fondamentali per la storia della Federico II: si presentano martedì 17 settembre, alle 10.30, nell’aula Pessina e in un tour dedicato

Realtà virtuale e gaming, olografica 3D e un orologio solare contemporaneo che segna gli eventi fondamentali per la storia della Federico II. L’Università degli Studi di Napoli Federico II prosegue nell’opera di valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale attraverso le tecnologie avanzate.

Attività e innovazioni saranno presentate martedì 17 settembre, alle 10.30, nell’aula Pessina, nella sede centrale dell’Ateneo in corso Umberto I, 40, e attraverso un tour che, subito dopo l’incontro in sala, partirà dallo Scalone della Minerva, raggiungerà i Musei e il Cortile delle Statue per terminare nell’atrio davanti alla Statua di Federico II.

La mattinata sarà aperta dai saluti di Matteo Lorito, Rettore dell’Ateneo federiciano, e da Valentina Della Corte, Delegata per le Celebrazioni UNINA2024, che illustrerà il lavoro svolto.

Seguiranno gli interventi di Domenico Accardo, Direttore del CeSMA – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Ateneo federiciano, Leopoldo Angrisani, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione Federico II, Piergiulio Cappelletti, Direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche Federico II, Alessandra Pagliano, Dipartimento di Architettura Federico II, Alfonso Santaniello, Presidente e Direttore Generale Conform – Consulenza Formazione e Management, Antonino Squillace, Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale Federico II, e Maria Antonia Tulino, Direttore della 5G Academy federiciana.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni degli 800 anni di storia della Federico II e testimonia l’impegno dell’Ateneo che prosegue nella realizzazione di attività che hanno lo scopo di integrare la sua grande tradizione con l’innovazione.