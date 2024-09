Paziente legato al letto all’ospedale San Paolo, Nappi a De Luca: “Questa è la sanità dei record?”

“Il gravissimo episodio del 92enne legato al letto è solo l’ultimo di una lunga serie”, commenta il capogruppo della Lega in Consiglio regionale

“Quanto documentato dal quotidiano ‘Il Mattino’ all’ospedale San Paolo di Napoli rappresenta la cartina di tornasole del baratro in cui la gestione di questa amministrazione regionale ha precipitato anche la sanità in Campania. Il gravissimo episodio del paziente 92enne legato al letto è solo l’ultimo di una lunga serie”. A dirlo Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, commentando l’episodio di alcuni anziani del reparto di Neurologia del nosocomio con mani e piedi immobilizzati alle barriere metalliche laterali dei letti. Presunti abusi nati da una denuncia di una persona che si era recata in visita a un paziente del reparto, sui quali l’Asl ha aperto un’inchiesta.

“Nelle scorse settimane – ha proseguito Nappi – ho segnalato direttamente al dg dell’ospedale Cardarelli, anche con delle foto, le gravi condizioni in cui versava una 74enne ricoverata nel reparto di Neurochirurgia del nosocomio collinare, una situazione che secondo quanto riferitomi dai familiari sarebbe stata frutto anche di una assistenza non adeguata al caso. Su episodi del genere che evidenziano un’azione degradante nei confronti degli ammalati va fatta immediatamente luce sotto il profilo delle responsabilità, per questo motivo presenterò apposita interrogazione consiliare”.

“Ma al di là dei singoli casi, per niente isolati, è quanto mai evidente – conclude il consigliere leghista – che ormai la salute pubblica nella nostra regione è sempre più alla deriva e lo sfascio ha un nome e cognome: Vincenzo De Luca. Altro che miracolo campano di cui si riempie la bocca il governatore. Vergogna”.