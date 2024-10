Amalfi si prepara al Natale, rassegne musicali, mostre, spettacoli: si accettano proposte

Villaggio di Natale, rassegne musicali, mostre, spettacoli e attività ludiche: il Comune di Amalfi apre la manifestazione di interesse per proposte di intrattenimento e di animazione artistica e socioculturale per gli eventi invernali

Amalfi si prepara per un Natale magico. Creatività, originalità e valorizzazione identitaria e turistica sono solo alcune delle linee guida per la redazione del programma di eventi della stagione invernale 2024/ 2025. Il Comune di Amalfi ha aperto l’avviso esplorativo per la presentazione di proposte di eventi culturali e di attività di intrattenimento, che assumono notevole rilevanza sociale e culturale per l’Amministrazione, sia per la funzione di aggregazione sociale, che di promozione turistica.

La direzione artistica sarà improntata, quindi, ad incentivare l’attrattività della Costa d’Amalfi, promuovendo le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, lo slancio turistico, la valorizzazione degli aspetti culturali e della storia prestigiosa dell’Antica Repubblica Marinara, la promozione del territorio e l’immagine della città, con ricadute positive sull’intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, produttive e commerciali.

“Un’esperienza unica per tutti i cittadini e per i turisti che sceglieranno di trascorrere le vacanze ad Amalfi: è questa la mission che il Comune di Amalfi si propone – sottolinea Enza Cobalto, Consigliera con delega alla Cultura ed Eventi – Creare una proposta di valore per un pubblico esigente e sofisticato, che lo scorso anno ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione. È uno sforzo enorme per l’Amministrazione Comunale, perché sia d’estate che d’inverno proponiamo un doppio programma, di cui uno pensato in esclusiva per i bimbi, garantendo l’accessibilità a tutti, con spettacoli ed iniziative sempre ad ingresso libero. Due programmazioni, quindi, che si muovono in contemporanea: un’idea avvincente che abbiamo lanciato come Amministrazione a guida del Sindaco Milano, che cresce e attira sempre più famiglie, divenendo un punto di riferimento per l’intera Costa d’Amalfi e un modello perseguito anche da altre istituzioni”.

In particolare, per gli eventi invernali si richiedono proposte che rientrino nelle seguenti tematiche: mercatini di oggettistica ed antiquariato; mostre artistiche e presepiali; allestimento luminarie natalizie; eventi per bambini e famiglie; villaggio di Natale; rassegna musicale “Incanti d’autore”; eventi legati alla tradizione; Capodanno in piazza; fuochi pirotecnici.

I soggetti interessati potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2024 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Amalfi in una delle seguenti modalità: a) in forma cartacea, in busta chiusa, consegnata a mano; b) in formato elettronico tramite Pec al seguente indirizzo: amalfi@asmepec.it. L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse – INVERNO 2024-2025”.

L’avviso di manifestazione di interesse intende aprire la programmazione alla partecipazione di operatori, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, istituzioni in genere, che vogliano proporre e realizzare iniziative da inserire nel programma stesso, da realizzare nel periodo estivo, da giugno ad ottobre 2024 e nel periodo invernale, da novembre 2024 a gennaio 2025.

Le proposte dovranno contenere l’esatta denominazione del soggetto proponente, il programma che si intende realizzare (progetti/eventi/iniziative/mostre/ecc.) con indicazione delle singole voci di spesa, le modalità di attuazione (date, proposte, luogo di svolgimento delle attività, descrizione dell’allestimento degli spazi, programma dettagliato), copia dell’atto costitutivo/statuto e relative autocertificazioni.

Attivare, quindi, iniziative di animazione socioculturale finalizzate a garantire il coinvolgimento e la partecipazione dell’associazionismo culturale, sociale, sportivo e popolare per dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica e culturale delle diverse componenti della comunità locale; favorire la socializzazione dei giovani e le opportunità di condivisione verso temi, in particolare, di carattere solidale, in un connubio tra salvaguardia e valorizzazione del territorio.

L’Amministrazione Comunale valuterà le proposte pervenute selezionando quelle che presentano maggiori profili di compatibilità con le linee strategiche di indirizzo, oltre ad originalità, diversificazione e sostenibilità del progetto e dell’allestimento, in termini organizzativi ed economici. La valutazione ed il giudizio dell’Amministrazione Comunale sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità e della realizzazione delle iniziative. Tutti i dettagli e l’avviso integrale sono disponibili sul sito internet del Comune di Amalfi.