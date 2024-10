Palazzo Reale di Napoli: il Villaggio dei Ragazzi al CasaCorriere Festival

Il Villaggio dei Ragazzi al CasaCorriere Festival, manifestazione di incontri, talk e dibattiti organizzata dal Corriere della Sera e dal Corriere del Mezzogiorno

In occasione della quarta edizione di CasaCorriere Festival, la manifestazione di incontri, talk e dibattiti organizzata dal Corriere della Sera e dal Corriere del Mezzogiorno, con la direzione artistica di Laura Valente, nelle sale del Palazzo Reale di Napoli, quest’anno dedicata al tema “Democrazia e Potere“, una nutrita rappresentanza di studenti delle Scuole superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi parteciperà all’evento per occuparsi della prestigiosa “area ospitalità e cucina”.

Nei tre giorni del Festival, a partire da ieri e fino a domenica 27, gli allievi saranno coordinati e supervisionati in questa loro attività da Giuseppe Daddio, docente/chef stellato del Villaggio nonché Patron dell’Ente di Formazione Dolce & Salato di Maddaloni, il quale allieterà gli ospiti con degustazioni di piatti prelibati frutto della sua grande creatività. Chef Daddio si avvarrà, per l’occasione, della preziosa collaborazione di Roberto Stracquadaini (docente di sala e maître d’Hotel), Michele Baratonia (docente di cucina), Ciro Varriale (docente di sala e bar) e Antonio Passariello (chef e docente di cucina).

“Proseguono senza sosta le attività rientranti nel contesto dell’alternanza scuola – lavoro per i nostri studenti, che si stanno preparando con il massimo impegno per intraprendere il percorso che più corrisponde alla visione del proprio domani culturale e professionale” – ha affermato l’avvocato Antonio Caradonna, Commissario straordinario della Fondazione. Ad inaugurare la manifestazione, che si è svolta nel bellissimo Teatro di Corte della Reggia di Napoli, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, mentre Enzo d’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, ha detto introdotto lavori che hanno visto la partecipazione, fra gli altri, di Nicola Gratteri, procuratore capo della della Repubblica di Napoli, Alberto Angela, noto giornalista e conduttore televisivo, Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei, Walter Veltroni, che terrà una lezione sulla democrazia, e di Mario Monti, senatore a vita, già Presidente del Consiglio. La giornata di oggi, invece, vedrà come protagonisti, fra i tanti prestigiosi, il guardasigilli Carlo Nordio,il procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo, il direttore del Tg La7 Mentana, i vicedirettori del Corriere della Sera