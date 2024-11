Napoli, riparte l’iniziativa “Quartiere pulito”

Iniziativa, voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi

Ritorna da mercoledì 13 novembre 2024 “Quartiere Pulito” l’iniziativa, voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi, che si e conclusa nella scorsa edizione con oltre 320 interventi effettuati su strade e piazze delle dieci Municipalità.

Per ogni sito sono previste operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti. L’intervento è coordinato dall’Assessore all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu, e in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Municipale e le dieci Municipalità cittadine.

Questi gli interventi programmati per la prima settimana:

Mercoledì 13 novembre

– Municipalità 3: Via Sanità – Via Vergini

– Municipalità 8: Via S.M. a Cubito (da stazione Chiaiano fino a Via Cupa del Cane)

Giovedì 14 novembre

– Municipalità 4: Vico Venezia – Vico Milano

– Municipalità 9: Via L. Andronico Venerdì 15 novembre

– Municipalità 5: Via Sant’Ignazio di Loyola – Municipalità 10: Via Marc’Antonio – Via Pompeo Magno

Lunedì 18 novembre

– Municipalità 1: Via A. Manzoni (lato dx – da Torre Ranieri a via Orazio)

– Municipalità 6: Via L. Lanza – Via P. Guidone

Martedì 19 novembre

– Municipalità 2: Via C. Celano

– Municipalità 7: Via del Ponte (tra Via Lazio e Vico V. Valente) – Vico V. Valente.

Sul sito del comune l’elenco degli interventi: https://www.comune.napoli.it/quartierepulito2024