AnDDL, la Scuola in piazza Santi Apostoli a Roma contro il “Precariato di Stato”

Mercoledì 13 novembre 2024 l’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori (AnDDL) sarà nuovamente in piazza per sostenere le ragioni dei precari della scuola con pluriennale esperienza. L’appuntamento è alle ore 14.30 a piazza dei Santi Apostoli in Roma, a due passi dalla Prefettura di Roma

“L’invito ad aderire alla protesta Contro il Precariato di Stato è rivolto a tutti i precari, senza discriminare nessuno, senza puntare l’indice contro nessun collega, senza anteporre una istanza ad un’altra ma con la consuata volontà di unire le richieste e le forze, perchè “Chi ha lavorato va stabilizzato, non esodato da uno Stato Caporale!” – afferma il presidente dell’Associazione, il professor Pasquale Vespa.

“Nel gennaio 2021 il Parlamento Europeo aveva dichiarato ammissibile la nostra petizione in favore dei precari della scuola, messa al vaglio della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali e della Commissione per la cultura e l’istruzione, nonché della Commissione Europea. Dopo un anno la risposta dell’Europa è stata, è il Governo italiano a decidere la modalità da seguire per la stabilizzazione. E da allora i precari sono triplicati, raggiungendo cifre incredibili di 220mila unità. Nel frattempo ci sono stati il concorso straordinario e ordinario del 2020, lo straordinario bis, stem 1 e stem 2, l’ordinario 2023 denominato straordinario ter per prendere in giro i precari. Tra qualche giorno vi sarà un nuovo bando per un ennesimo concorso inutile, con pochi posti disponibili, quando i precedenti concorsi hanno prodotto migliaia di idonei oltre ai precari storici con decennale esperienza da stabilizzare”.

“Siamo stati ad osservare le decisioni di questo governo, – afferma il presidente Vespa – ma oggi è tempo di tramutare in fatti i proclami lanciati dagli esponenti politici dell’attuale compagine governativa che venivano nelle nostre piazze a sostegno della nostra linea sindacale. Ad oggi nulla di quanto promesso nelle nostre piazze e nelle nostre assemblee è stato fatto. In particolare ci riferiamo ai precari storici o ultratriennalisti che ancora oggi stanno addirittura attendendo di essere almeno abilitati”.

“Bisognava partire proprio dagli ultratriennalisti, – precisa il professore Vespa – abilitarli e stabilizzarli e invece nulla è stato fatto per loro! E’ quindi venuto il momento di riprendere con decisione la lotta per il Diritto al Lavoro e lo faremo a piazza dei Santi Apostoli Mercoledì 13 novembre dalle ore 14,30 a Roma!”