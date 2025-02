Presentata la Napoli City Half Marathon

Si corre domenica 23 febbraio 2025 sul percorso dei record italiani

Napoli, 4 febbraio 2025 – E’ stata presentata oggi presso il Palazzo San Giacomo di Napoli la Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio, evento su percorso ufficiale di 21,097 km misurato e certificato e che si fregia della Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label FIDAL. Le premesse sono già stellari, l’evento racchiude in sé un primato unico, detenendo i record italiani di mezza maratona sia al maschile, grazie al 59’26” di Yemaneberhan Crippa (CS Polizia) fatto segnare nel 2022, che al femminile, eguagliato dall’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) con 1h08’27” nell’ultima edizione. L’evento, però, si prepara a diventare epocale grazie ad un parterre di atleti che tenterà la scalata ai primati maschile e femminile di mezza maratona.

Record non solo per i grandi atleti professionisti, ma anche tanti primati personali degli amatori, i tanti runner della domenica. Un’analisi dei dati dell’ultima edizione sui finisher (4.600) ha permesso di rilevare che il 30% dei runner ha tagliato il traguardo facendo segnare un nuovo personal best, un dato che corrobora la già assodata velocità del percorso e che permette, a ragione, di dichiarare Napoli City Half Marathon capitale italiana della mezza maratona.

Gli obiettivi

Napoli Running ha già visto i frutti dell’alta qualità organizzativa nei primati di specialità e continua a cavalcare il momento, con quella consapevolezza e riflessività che la porterà a raggiungere altri obiettivi concreti e possibili, per un futuro sempre più ricco di soddisfazioni dove si potrebbe assistere al primato europeo di specialità, centrare una tra le cinque migliori prestazioni al mondo, consolidare Napoli tra le capitali europee del running, a grandi passi verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Il percorso: fascino e storia

Bellezza, fascino, arte, storia e cultura sono alla base del riconoscimento del centro cittadino come Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1995. Tutto da vivere il percorso di gara che mette insieme anche le caratteristiche salienti di alto livello tecnico e velocità a cui si aggiungono le condizioni metereologiche ottimali (~10°C).

Partenza da viale J.F. Kennedy per poi affacciarsi sul Golfo di Napoli, un fascino che accompagnerà i runner per tutto il Lungomare di via Caracciolo, costeggiando la Villa Comunale e ammirando l’Isolotto di Megaride che accoglie il Castel dell’Ovo. Dopo il giro di boa, posto dopo le due torri Aragonesi, su via Marina si prosegue per imboccare Corso Umberto I che verrà percorso in andata e in ritorno, in direzione di Piazza Municipio. Dalla Galleria della Vittoria si prosegue in Piazza Vittoria sfilando lungo la Villa Comunale e la stazione zoologica Anton Dohrn da dove gli atleti potranno iniziare la cavalcata verso il traguardo in viale Kennedy.

Staffetta Charity Program

Sono cento le coppie che hanno prenotato per domenica 23 febbraio una giornata di divertimento, sport e solidarietà, iscrivendosi alla staffetta a due non competitiva. I due partecipanti percorreranno rispettivamente una frazione di 10 Km ed una di 11,0975 Km, il secondo frazionista potrà usufruire del servizio navetta dall’area di partenza/arrivo, stesso servizio a disposizione del primo frazionista che potrà così comodamente rientrare all’arrivo.

Il programma della staffetta va, però, oltre i chilometri di gara e punta dritto al tema dell’attenzione verso i più deboli, coinvolgendo tutti i runner nella corsa alla solidarietà. Quattro le organizzazioni no profit che hanno aderito al charity program, attraverso le quali prenotare il proprio pettorale di gara: Cancer Sucks CORRI CON CANCER SUCKS – Fondazione Laureus CORRI CON FONDAZIONE LAUREUS SPORT FOR GOOD – Lega del Filo d’Oro CORRI CON LA LEGA DEL FILO D’ORO – Sport Senza Frontiere – CORRI CON SPORT SENZA FRONTIERE

Family Run&Friends

Prima partenza sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Family Run&Friends corre con Fondazione Laureus Sport for Good Italia! e scenderà sulle strade partenopee anche l’atleta tedesco Boris Becker, ex numero 1 al mondo di tennis e Academy Member Laureus, che si ritaglierà anche un momento per parlare ai giovani e alle famiglie presenti, prima di cominciare la passeggiata.

Napoli Running sostiene, attraverso il suo progetto Charity per la Family Run&Friends, i piccoli pazienti ricoverati all’ospedale pediatrico di Napoli Santobono attraverso le attività e i progetti della SOS Sostenitori Santobono ets. Sempre attento ai temi della prevenzione e delle donne SYNLAB SDN gruppo sanitario riconosciuto come IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), leader europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica

I numeri

Con quasi 6mila atleti già sulla linea di partenza, l’onda sembra andare nella direzione dei 7mila gli iscritti, toccata la soglia del 60% di stranieri da più di 50 nazioni. Tra queste, quelle più rappresentate sono Repubblica Ceca con 481 iscritti, Francia con 357, Gran Bretagna con 238, Polonia con 235, Germania con 189, per l’Europa, ma anche un centinaio dagli Stati Uniti (60) e da ancora più lontano, come dal Giappone e dal Brasile. Attraverso il turismo sportivo, Napoli arricchisce, dunque, il suo carnet di eventi in grado di generare un importante indotto economico sulla città, tanti gli atleti che, con famiglie ed amici al seguito, pernotteranno e visiteranno il capoluogo partenopeo, assaggeranno le prelibatezze della cucina e porteranno con sé un magnifico ricordo della loro esperienza.