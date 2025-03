A Maiori per una settimana la “Meraviglia” del Gran Carnevale

Da sabato 1 marzo al via la settimana clou con la grande festa delle maschere in Costiera. Dopo la grande apertura di domenica scorsa con la prima sfilata dei carri allegorici, ritornano in strada le opere di cartapesta il 2, 4 e 9 marzo. Tra le iniziative collaterali due imperdibili serate con Rosalia Porcaro (8 marzo) e la Dance Anni 90 all’anfiteatro del Porto di Maiori (sabato 1 marzo)

La «Meraviglia» del Gran Carnevale Maiorese torna a contaminare adulti e bambini in quella che sarà la settimana clou della festa dedicata alle maschere. Dopo il grande successo registrato con la prima sfilata dei carri allegorici andata in scena domenica scorsa, le opere di cartapesta realizzata dai maestri di Maiori per questa 51esima edizione sono pronte a sfilare in altre tre occasioni: domenica 2, martedì 4 e domenica 9 marzo quando è previsto il gran finale di uno degli eventi di punta in Costiera Amalfitana.

“Domenica scorsa al Gran Carnevale Maiorese abbiamo preso coscienza della Meraviglia – dice il direttore artistico Alfonso Pastore – Lo abbiamo fatto attraverso gli occhi strabiliati dei bambini che hanno affollato felici il Family Village la mattina, ma anche attraverso la straordinaria performance d’arte messa in atto dai maestri carristi con le loro coloratissime opere d’arte e dei favolosi gruppi di ballo che prima in strada ed infine sul palco dell’anfiteatro del porto turistico hanno offerto uno spettacolo meraviglioso. La meraviglia era negli occhi di tutti: dai protagonisti dell’evento agli adulti e i bambini che gremivano il lungomare. Un pubblico numerosissimo che ci ha raggiunto da ogni dove. Siamo pronti per le prossime date sicuri di poter offrire sempre di più”.

L’evento animerà la cittadina della Costiera Amalfitana per i prossimi otto giorni e prevede altre tre sfilate dei carri allegorici che attraverseranno come sempre il lungomare di Maiori. Solo in due occasioni (nelle domeniche del 2 e 9 marzo) i carri allegorici stazioneranno in Via Nuova Chiunzi già dalle 11.30 quando è previsto un inizio anticipato della festa che si concluderà la sera del 9 marzo con la premiazione di questa 51esima edizione.

Cinque in tutto le opere realizzate dai maestri cartapestai di Maiori sul filo conduttore della Meraviglia. Si va dal Super Mario Wonder dell’associazione RIO (un omaggio al mitico personaggio immaginario), alle musiche che hanno segnato momenti memorabili di ciascuno (Le frequenze della vita de “I Monelli”). Passando poi per l’incanto e la meraviglia del mondo vissuto attraverso lo sguardo di un bambino del carro “Sogna Ragazzo Sogna” de “I Nuovi Pazzi», il “Piccolo Principe” dell’associazione A.D.S. e lo spettacolo della magia proposto da “Gli Invisibili” col carro Abracadabra.

Ai cinque carri allegorici «Made in Maiori», si unirà anche per le prossime sfilate un’opera realizzata dai ragazzi della vicina Tramonti e che parteciperà per tutti e tre i giorni in cui è prevista la festa del Gran Carnevale Maiorese riconosciuto tra i Carnevali Storici d’Italia e meritevole anche quest’anno del sostegno economico elargito dal Ministero della Cultura. A fare da cornice un programma di tutto rispetto allestito per l’occasione dal direttore artistico Alfonso Pastore su input dell’amministrazione comunale di Maiori, guidata dal sindaco Antonio Capone.