Presentata “Auto Moto Napoli Expo”. Focus su motori, supercar e sicurezza stradale

Dal 12 al 14 settembre alla Mostra d’Oltremare iniziativa, organizzata dalla Federazione Italiana Supercar

Presentata “Auto Moto Napoli Expo”, la tre giorni dedicata al mondo dei motori a 2 e 4 ruote, alle supercar, alle auto di lusso e alla sicurezza stradale, in programma dal 12 al 14 settembre prossimi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’iniziativa, organizzata dalla Federazione Italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa, in collaborazione con il Project-Event “Colcasco” guidato da Stefano Silvestro, è stata presentata alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli dall’amministratore delegato della società organizzatrice, Cesare Barra, insieme ai soci Luigi Iossa e Gianni Gagliardi. Presente anche il mondo delle Istituzioni, e del Comune di Napoli in particolare che ha affiancato l’iniziativa, con l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio de Iesu, la Consigliera comunale Anna Maria Maisto e il Generale Ciro Esposito, Comandante della Polizia Municipale di Napoli. Tutti loro hanno sottolineato l’importanza di diffondere la cultura della sicurezza stradale e del rispetto delle regole, sensibilizzando genitori e ragazzi attraverso il buon esempio e le azioni concrete, e hanno evidenziato il valore sociale di questa iniziativa.

Aspetti rilevanti di “Auto moto Napoli Expo” saranno l’educazione alla sicurezza stradale, con attività di divulgazione e dimostrazione relative a questo tema fondamentale per la salute e la quotidianità di tutti. Le attività saranno realizzate in collaborazione con scuole di formazione e guida sicura e con il supporto di Forze dell’Ordine, Servizi di Soccorso e sanitari.

Durante la fiera, i visitatori e gli ospiti avranno l’opportunità di ammirare da vicino le ultime novità del settore, dalle auto di lusso alle moto, passando per veicoli elettrici e ibridi. Uno spazio speciale sarà dedicato alle auto d’epoca con un focus sul cambiamento tecnologico che ha portato alle auto moderne.

Il reparto storico di Auto, Moto, e Ricambi sarà curato dal Camec di Santa Maria Capua Vetere in collaborazione con il Classic Car Club Napoli.

All’incontro di presentazione, moderato da Enzo Agliardi e introdotto da Lorenzo Crea, giornalisti, hanno partecipato anche Sabato De Rosa, presidente Camec, e Geppino Cannella, presidente di Classic Car. Prevista la collaborazione di varie Istituzioni, con i patrocini in particolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dell’Anas. Fondamentale sarà, infine, il supporto di tutte le Federazioni del comparto Automobilistico e Motociclistico.

Le attività previste a “Auto moto Napoli Expo”

· Esposizione di Veicoli: le principali case automobilistiche e motociclistiche internazionali presenteranno i loro modelli più recenti e iconici.

· Test Drive: i visitatori potranno provare su strada alcuni dei veicoli esposti, vivendo un’esperienza di guida unica.

· Spettacoli e Intrattenimento: durante la fiera si svolgeranno spettacoli acrobatici, esibizioni di stuntman e altre attività di intrattenimento.

· Prevenzione, Educazione e Sicurezza Stradale: previste attività di divulgazione e dimostrazione su questo tema fondamentale per la nostra salute e quotidianità, sempre con il supporto e le attrezzature presentate dai Corpi Speciali delle Forze dell’Ordine, di Soccorso e Sanitarie.

· Incontri con esperti del Settore: sarà possibile incontrare ingegneri, designer e altri professionisti del mondo dei motori per scoprire i segreti e le curiosità del settore. Prevista la presenza, partecipazione e collaborazione con UniNa Corse, associazione-squadra Corse dell’Università Federico II di Napoli guidata dal prof. Luigi Nele

La fiera si presenta dunque come un’occasione unica per:

· Scoprire le ultime tendenze del settore e conoscere le novità in fatto di design, tecnologia e prestazioni;

· Entrare in contatto con altri appassionati, condividendo la passione per i motori con persone provenienti da tutta Italia;

· Divulgazione e dimostrazioni relative all’educazione e la sicurezza stradale con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, sanitarie e di soccorso.

· Vivere un’esperienza indimenticabile, assistendo a spettacoli emozionanti e provando l’ebbrezza della guida su strada.

Negli ultimi anni l’innovazione tecnologica ha migliorato notevolmente la sicurezza stradale. Sistemi avanzati di assistenza alla guida, il rilevamento degli angoli ciechi e la frenata automatica d’emergenza rendono auto e moto più sicure riducendo il rischio di incidenti. La Prevenzione tramite l’educazione stradale resta fondamentale: ecco perché educare conducenti, motociclisti e pedoni sulle regole della strada e sull’importanza di comportamenti sicuri può ridurre significativamente gli incidenti. Campagne di sensibilizzazione e corsi di guida sicura sono essenziali per la sicurezza: unendo tecnologia ed educazione, sarà possibile rendere le strade più sicure riducendo incidenti e vittime.