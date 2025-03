Autocisterna si ribalta sulla tangenziale di Napoli, traffico in tilt

Riaperto il tratto Fuorigrotta-Vomero in direzione Capodichino, ma traffico ancora rallentato verso Pozzuoli

Napoli, 10 marzo 2025 – Si sono concluse le operazioni di trasbordo del carburante dalla cisterna ribaltata al chilometro 11,6 della Tangenziale di Napoli, direzione Pozzuoli, e il tratto di strada tra Fuorigrotta e Vomero, in direzione Capodichino, è stato riaperto al traffico. Il tratto era stato chiuso per permettere ai Vigili del Fuoco di effettuare le operazioni di messa in sicurezza in seguito all’incidente. Nonostante la riapertura di questa importante arteria stradale, il tratto tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli rimane temporaneamente chiuso, per consentire il completamento delle operazioni e garantire la sicurezza di chi percorre la zona.

Al momento, si registrano disagi significativi nella zona: nel tratto tra Arenella e Vomero, direzione Pozzuoli, è segnalata una coda di circa 2 chilometri, con gli automobilisti costretti a uscire obbligatoriamente a Vomero. Chi è diretto verso Pozzuoli dovrà infatti seguire l’uscita obbligatoria a Vomero, per poi percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in Tangenziale dopo aver superato il tratto chiuso. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e di seguire le indicazioni degli operatori della viabilità, in attesa che le operazioni di pulizia e messa in sicurezza possano concludersi e consentire la completa riapertura della Tangenziale.