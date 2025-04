Ferrari e Federico II: a Monte Sant’Angelo più di 600 studenti federiciano hanno incontrato il team del ‘Cavallino rampante’

L’opportunità di ammirare da vicino una Ferrari, ma soprattutto di poter incontrare e interagire con ingegneri della casa automobilistica del ‘Cavallino rampante’

Napoli, 8 aprile 2025 – Un’occasione che oggi hanno potuto vivere gli studenti dell’Università Federico II all’evento ‘Ferrari & Federico II’. L’incontro, che si è svolto nella sede di Monte Sant’Angelo dell’Ateneo, ha consentito a più di 600 giovani federiciani di ascoltare le opportunità offerte dal mondo Ferrari e di sentire le esperienze di chi vive tutti i giorni la passione e l’impegno che si respirano nell’azienda italiana leader del settore automobilistico conosciuta in tutto il mondo.

“Siamo in contatto con varie Università – ha detto Denis de Munck, Head of Employer Branding and University partnership alla Ferrari – ma la relazione con la Federico II è antica e condividiamo l’importanza dello sviluppo delle competenze e delle specializzazioni. Inoltre la Federico II ha un team di Formula Student, dove gli studenti mettono in pratica la loro esperienza accademica e imparano a sviluppare le loro eccellenze”.

Tra le opportunità che il mondo Ferrari offre agli studenti che hanno concluso la laurea magistrale, c’è l’ingresso alla F1 Engineering Academy. Per il 2025 le domande e i curriculum devono essere inviati entro il 22 aprile e, al termine di un percorso di selezione, i vincitori svolgeranno, a partire da settembre, uno stage di 6 mesi nel corso del quale saranno inseriti nel team della Scuderia Ferrari F1 Engineering Academy, e a conclusione le presentazioni del lavoro svolto saranno illustrate direttamente ai vertici aziendali.

Nel piazzale accanto alla Ferrari, anche l’auto di UninaCorse 2024, il cui team è Campione italiano 2024.

“Con Ferrari è una relazione che si rinnova – ha evidenziato il rettore, Matteo Lorito – ed è una collaborazione tra due brand: Ferrari che è il brand del sogno, dell’arte, della perfezione nella produzione di auto, di innovazione e il nostro Ateneo che è brand della formazione, della creatività, della costruzione di competenze e conoscenze. Ferrari e Federico II sono riconosciuti e conosciuti nel mondo ed auguro a tutti voi studenti di poter avviare un rapporto con la Ferrari, che sia di lavoro o di collaborazione, e che lo possiate fare con un percorso universitario che faccia la differenza!”.