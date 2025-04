Giardini La Mortella, Ischia: agli Incontri Musicali del week end protagonista il pianoforte con un programma dedicato al periodo romantico

Fino a sabato il giardino ospita anche il Corso di Acquerello Botanico dell’artista Maria Rita Stirpe

I concerti di Musica da Camera promossi dalla Fondazione Walton e diretti da Lina Tufano sabato 12 e domenica 13 aprile vedranno esibirsi ai Giardini La Mortella una giovane pianista di grande talento, Rosamaria Macaluso. Classe 2003, Rosamaria ha debuttato nel 2013, ad appena 10 anni, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e nello stesso anno è stata premiata come Outstanding Talent all’Ibla Grand Prize. Conseguito il diploma accademico con menzione presso il Conservatorio Scarlatti di Palermo, attualmente si sta perfezionando alla Scuola di Musica di Fiesole. Si è esibita in molti teatri e sale da concerto in importanti città italiane e vanta anche numerose registrazioni, tra cui quella per il noto programma “La stanza della musica” su Rai Radio 3.

Quasi tutto incentrato sul periodo romantico il programma che Rosamaria Macaluso presenterà al pubblico della Mortella, con l’esecuzione di alcune tra le più celebri ed eseguite pagine della letteratura pianistica, come l’Andante spianato e Grande Polacca op 22 di Chopin, che alterna momenti di grande lirismo e profondità espressiva ad episodi di brillante virtuosismo.

I concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall.

Info e prenotazioni lamortella.org

In questi giorni la Mortella fa anche da scenario al Corso di Acquerello Botanico curato dall’artista Maria Rita Stirpe che dopo il successo delle precedenti edizioni torna puntuale come ogni anno ad Ischia. Il corso, che terminerà sabato 12 aprile, è ispirato alla Flora di Lady Walton. Maria Rita Stirpe, artista internazionale specializzata in pittura botanica, sceglie di nuovo La Mortella quale luogo ideale per avvicinarsi alla conoscenza di una tecnica artistica spesso complessa.I partecipanti al corso – ospitati nel meraviglioso scenario del giardino – hanno la possibilità di scegliere i propri soggetti di studio tra i fiori coltivati nel giardino, sapientemente guidati da Maria Rita in un clima di amichevole convivialità.