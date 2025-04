Tragedia sulla Funivia del Faito: cabina precipita, quattro morti e un disperso

C’è anche un ferito grave. Presidente Eav, ‘una tragedia’

Castellammare di Stabia, 17 aprile 2025 — Un grave incidente ha colpito oggi la Funivia del Monte Faito, causando la morte di quattro persone e la scomparsa di un macchinista, attualmente disperso. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15:00, quando uno dei cavi di trazione si è spezzato, facendo precipitare nel vuoto una delle cabine. La cabina coinvolta, appena partita dalla stazione di monte, trasportava cinque persone: quattro turisti e un dipendente dell’impianto. Dopo la rottura del cavo, la cabina è precipitata lungo la ladera del monte, provocando la morte di quattro occupanti. Un altro passeggero è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Contemporaneamente, un’altra cabina, con undici persone a bordo, è rimasta sospesa nel vuoto. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori, tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo senza riportare ferite. Il presidente della società di gestione dell’impianto, Eav, Umberto De Gregorio: “Una tragedia”. Le condizioni meteorologiche avverse, con forti raffiche di vento e nebbia fitta, potrebbero aver contribuito all’incidente. Tuttavia, le cause esatte sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha richiesto un rapporto dettagliato sull’accaduto e sulle responsabilità della società di gestione, l’Ente Autonomo Volturno (EAV). La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e ha disposto il sequestro dell’impianto. La Funivia del Faito, inaugurata nel 1952, aveva riaperto al pubblico il 10 aprile scorso, dopo la consueta chiusura invernale. Nel 1960, un altro grave incidente aveva causato la morte di quattro persone e il ferimento di 31.

L’intera comunità è sconvolta da questa tragedia, e le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza e prevenire futuri incidenti.​