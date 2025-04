La Pasqua a Napoli, tra tradizioni, sapori e riti di una festa che incanta

Dalla messa del mattino alle passeggiate sul lungomare, passando per la tavola imbandita e le usanze popolari: il racconto di una giornata pasquale all’ombra del Vesuvio

La Pasqua a Napoli non è solo una festa religiosa, ma un vero e proprio spettacolo di colori, suoni e sapori che coinvolge l’intera città, trasformando ogni angolo in un palcoscenico di tradizione e convivialità. È una giornata in cui la spiritualità si intreccia con il folklore, la famiglia con la cucina, e la devozione con la voglia di stare insieme. La mattina inizia presto, con le famiglie che si recano nelle chiese storiche del centro – come il Duomo di San Gennaro o la Basilica di Santa Chiara – per partecipare alla messa pasquale. L’atmosfera è solenne, ma allo stesso tempo calorosa, tipicamente partenopea. I canti liturgici si mescolano ai profumi di primavera che arrivano dai vicoli, mentre la città, lentamente, si sveglia.

Finita la funzione religiosa, è il momento del pranzo, vero protagonista della giornata. La tavola pasquale napoletana è un tripudio di piatti che raccontano la storia e l’anima della città: dalla minestra maritata ai carciofi imbottiti, dalla pasta al forno all’agnello al forno con patate. Ma il simbolo indiscusso della Pasqua partenopea resta il casatiello, rustico ricco di salumi e formaggi, decorato con le classiche uova sode, che viene preparato con amore già nei giorni precedenti. A chiudere il pranzo, l’immancabile pastiera, dolce di grano e ricotta profumato ai fiori d’arancio, che rappresenta la rinascita e la primavera.

Nel pomeriggio, Napoli si riversa all’aperto. Le famiglie si spostano sul lungomare di via Caracciolo o nei parchi cittadini, come la Floridiana o Capodimonte, per una passeggiata o un picnic. I bambini giocano, gli adulti chiacchierano e si scambiano gli auguri, magari con un pezzo di cioccolato dell’uovo pasquale in mano. L’aria è piena di risate, musica e profumo di mare. In molti quartieri si organizzano ancora piccole processioni o eventi popolari, che testimoniano la vivacità della devozione napoletana. La Pasqua, per i napoletani, non è mai solo una ricorrenza religiosa: è un’occasione per sentirsi comunità, per onorare le radici e condividere l’abbondanza. E mentre il sole tramonta dietro il Vesuvio, tingendo il Golfo di Napoli di rosa e arancio, resta nell’aria quel misto di sacro e profano, di amore e allegria, che rende la Pasqua a Napoli un’esperienza indimenticabile.