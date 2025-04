Napoli piange Papa Francesco: un addio tra fede, amore e memoria​

La città partenopea rende omaggio al Pontefice con manifesti funebri, preghiere e ricordi di un legame profondo e autentico

Napoli, 21 aprile 2025 – La notizia della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina alle 7:35 nella residenza di Casa Santa Marta in Vaticano, ha profondamente colpito la città di Napoli. Il Pontefice, amatissimo dai napoletani, è stato ricordato con manifesti funebri affissi nel centro storico, recanti la scritta: “Sei stato il Papa degli ultimi con la capacità di combattere i primi… Grazie di tutto… Napoli ti saluta”.​ L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha espresso il cordoglio della comunità con parole toccanti: “Ci hai parlato con il cuore, Francesco. Con quella voce che sapeva di Vangelo e di strada, di cielo e di polvere, di speranza ostinata e misericordia senza misura”.​

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale, europea e dei rispettivi enti al Comune e alla Città Metropolitana di Napoli, sottolineando il “rapporto straordinario con Napoli, per le sue origini culturali e per la sua vicinanza alle sofferenze e alle speranze del nostro territorio”. In segno di lutto, durante il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna dell’Arco, i fedeli si sono fermati per un minuto di silenzio e preghiera in memoria del Santo Padre.

Il legame tra Papa Francesco e Napoli era profondo e autentico. Durante un incontro con una delegazione dell’Università di Napoli, il Pontefice ricordò un episodio della sua giovinezza: “I napoletani sono bravissime persone… ricordo quando a vent’anni sono stato ricoverato nella città partenopea per togliermi una parte del polmone che si era ammalato. È vero che mi davano medicine, ma la cosa che mi ha permesso di avere più forza è stata la mano degli infermieri dopo ogni puntura. Loro prendevano la mia e questa tenerezza umana fa davvero tanto”.

Napoli saluta Papa Francesco con il cuore colmo di gratitudine, ricordando un uomo che ha incarnato i valori del Vangelo con coraggio, amore e umiltà.​