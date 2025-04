Napoli al ritmo di Jazz, il Programma OFF celebra il jazz in più giornate

Dal 24 aprile e fino al 4 maggio il Programma OFF che celebra il jazz in più giornate con esibizioni collaterali che invaderanno la città di Napoli. Si avvicina anche la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, al Maschio Angioino dal 28 al 30 aprile

Iniziano a Napoli le celebrazioni del jazz che anticipano la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz (Maschio Angioino, dal 28 al 30 aprile). Il Programma OFF prenderà vita dal 24 aprile e sino al 4 maggio 2025, attraversando Napoli dal cuore pulsante del centro storico alle più esclusive location della città. Un’esplosione di suoni, ritmi e improvvisazione con lo scopo di immergersi in questo genere musicale senza tempo. Performance in location iconiche e inedite, jam sessions, masterclass uniche e momenti di incontro per vivere il jazz non solo come suono, ma come esperienza totale, trasformando la città in un palcoscenico vibrante di creatività e passione.

Il Programma OFF sarà poi seguito dalle tre serate di concerti inediti organizzati in occasione della Giornata Internazionale del Jazz

L’esclusiva lineup del Programma Off:

24 aprile ore 21.00

WINE AND JAZZ: JAZZ AFFAIR

Dove: Teatro Tedér (Via Flavio Gioia 66 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Centro Studi Mousiké Ets

Con: Alberto Cannavale (chitarra elettrica, effetti), Umberto Lepore (contrabbasso),

Stefano Costanzo (batteria e oggetti)

Per informazioni: mousike2018@gmail.com – 389 4440825 (whatsapp)

Contributo di partecipazione: € 10,00

24 aprile – 4 maggio ore 17.00

CELEBRATING JAZZ DAY: STORIA DEL JAZZ – INTERVISTE A PORTE APERTE

Dove: Blue Turtle (Piazza Amedeo 19/c, Passeggiata Colonna – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Per informazioni: 081 6124356 – 366 9984650

Ingresso libero con consumazione

26 aprile ore 18.00

WINE AND JAZZ: SONGS IN JAZZ

Dove: Monastero delle Trentatrè, Sala Maria Lorenza Longo (Via Luciano Armanni 16 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Centro Studi Mousiké Ets

Con: GaeMaria Palumbo (sax), Catello Cannavale (pianoforte), Luigi Sigillo (basso),

Germano Baccaro (batteria)

Per informazioni: mousike2018@gmail.com – 389 4440825 (whatsapp)

Contributo di partecipazione: € 10,00

27 aprile ore 19.00

SCALZABIGBAND: NEW WAVES OF JAZZ

Dove: Domus Ars (Via Santa Chiara 10 – Napoli)

Evento a cura di ScalzaBanda Onlus

Per informazioni: scalzabanda.org – info@scalzabanda.org

Contributo di partecipazione: libero

30 aprile ore 19.00

InVento JAZZ

Dove: Istituto italiano per gli studi filosofici (Palazzo Serra Di Cassano, Via Monte di Dio 14 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Domenico Scarlatti

Con: Bruno Persico (pianoforte)

Per informazion e prenotazioni: www.domenicoscarlatti.it

Ingresso libero

30 aprile ore 20.45

CELEBRATING JAZZ DAY: JAM SESSION

Dove: Babar-House (Vico San Giovanni Maggiore 6 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Alberto Cannavale, Marco De Tilla, Elisabetta Saviano

Per informazioni: 081 19523341 – 347 8517352

Ingresso libero con consumazione

30 aprile ore 21.00

CELEBRATING JAZZ DAY: CONCERTO PIERANUNZI E MICHISANTI DUO

Dove: Chiesa S. Maria Donnalbina (Via Donnalbina – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Enrico Pieranunzi, pianoforte, e Federica Michisanti, contrabbasso

Per informazioni: ass.rayuela@gmail.com – 345 0508999

Contributo di partecipazione: € 25,00

1° maggio ore 22.00

CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH

Dove: Bourbon Street (Via Bellini 52/53 – Napoli)

Evento a cura di Mimmo Cappuccio

Special Guest Dario Deidda & Giovanni Amato

Contributo di partecipazione: € 10,00

2 maggio ore 21.00

CELEBRATING JAZZ DAY: CONCERTO M.A.N. TRIO

Dove: Pit Arts and Music Center (Via Murolo 34 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Alessandro Castiglione, Marco De Tilla, Nicola De Luca

Per informazioni: 338 2000891

Contributo di partecipazione: € 15,00

2 maggio ore 21.00

DJANGO: LA VITA E IL JAZZ

Dove: Monastero delle Trentatrè, Sala Maria Lorenza Longo (Via Luciano Armanni 16 – Napoli)

Evento proposto dall’Associazione Chaire, a cura di Gualtiero Lamagna e Mariano Mauro

Narratori: Giosuè Masciari e Gualtiero Lamagna

Contributo di partecipazione: libero