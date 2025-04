All’Orto Botanico di Napoli arriva Planta, il Giardino e Non Solo

Tra abiti in tessuti vegetali, lezioni di yoga, musica, contest e piantumazioni, celebra il mondo della botanica, dell’ecosostenibilità e del giardinaggio. Dal 2 al 4 maggio. L’ingresso è gratuito



Un forum sullo zafferano, iniziative per il benessere fisico e mentale con lezioni di yoga e consigli per una sana alimentazione e buoni stili di vita, creatività e sostenibilità espresse in una sfilata di moda i cui abiti sono realizzati con tessuti vegetali. Sono solo alcuni degli appuntamenti previsti nell’XI edizione di Planta che si svolgerà dal 2 al 4 maggio nel Real Orto Botanico di Napoli, uno dei più ricchi e suggestivi giardini botanici d’Europa, situato nel cuore della città e fa capo all’Università degli Studi di Napoli Federico II. La manifestazione, che celebra il mondo della botanica, dell’ecosostenibilità e del giardinaggio, quest’anno si arricchisce di un programma ancora più variegato con esposizioni, laboratori, convegni e attività pratiche pensati per gli appassionati di giardinaggio, per professionisti del settore, per i bambini e per chiunque desideri avvicinarsi alla bellezza della natura.

Tema centrale dell’edizione 2025 è la tutela ambientale con un particolare focus sulle piante autoctone e le tecniche di coltivazione a basso impatto ecologico. Saranno presenti numerosi vivaisti provenienti da tutta Italia, espositori e produttori locali che proporranno piante rare e varietà esclusive, oltre a soluzioni innovative per creare giardini rispettosi dell’ambiente. Tanti gli eventi speciali previsti. Il taglio del nastro è previsto venerdì 2 maggio alle 11, alla presenza del rettore della Federico II, Matteo Lorito, la prorettrice Angela Zampella, il direttore dell’Orto Botanico, Paolo De Luca, e l’ideatrice e coordinatrice della manifestazione, Rossella Muoio, funzionaria del Giardino federiciano.

Iniziativa d’apertura, il 2 maggio, sarà il Forum sullo Zafferano, un talk dedicato a questa pianta pregiata, che esplorerà la sua coltivazione, le sue proprietà e le potenzialità economiche grazie alla presenza di esperti del settore e produttori locali. Sabato 3 maggio sarà il giorno dedicato ai temi dell’arte, della cultura e della moda con la presentazione del libro ‘Arte, Cultura e Impresa’ e la sfilata di abiti realizzati esclusivamente con tessuti vegetali. Come ogni anno, non mancherà la sezione ‘Planta in Musica’ che culminerà con il concerto della Fanfara del X Reggimento Arma dei Carabinieri.

L’edizione 2025 di Planta ospiterà, inoltre, due concorsi di grande interesse: in collaborazione con AIAPP, è stato bandito il concorso per giovani progettisti dal titolo ‘Erbacce’, un’opportunità per i nuovi talenti di esprimere la loro creatività in ambito botanico e paesaggistico. La premiazione di questo concorso avverrà sabato 3 maggio; mentre, rivolto alle scuole primarie della III Municipalità, è il concorso ‘Il Verde a Scuola’ grazie al quale i più piccoli potranno esplorare la natura attraverso attività educative e creative. La premiazione si svolgerà domenica 4 maggio. E sempre per il pubblico dei più piccoli ci sarà la sezione ‘Bimbi in Planta’ che permette loro di entrare in contatto con la natura attraverso giochi educativi e laboratori pratici: dalla piantumazione di piccole piante in vaso alla creazione di opere d’arte con materiali naturali, ogni attività è pensata per stimolare la curiosità dei più giovani e insegnare loro l’importanza della biodiversità e della sostenibilità.

Apposito spazio sarà, infine, dedicato ai temi della salute e del benessere nell’ambito di ‘Star Bene a Planta’, sezione che consentirà ai visitatori di scoprire pratiche naturali e metodi per vivere in armonia con l’ambiente: dalle sessioni di yoga all’aria aperta ai consigli su alimentazione e stili di vita sani. Planta è un’occasione per scoprire il mondo delle piante e un’opportunità per riflettere sull’importanza di un rapporto più consapevole con la natura e per scoprire nuovi modi per vivere in armonia con l’ambiente!

L’ingresso alla manifestazione è gratuito ed accessibile a tutti. Gli orari di apertura sono venerdì 2 maggio dalle 11 alle 20, sabato 3 e domenica 4 maggio dalle 9 alle 20.