Napoli, vittoria d’oro a Lecce: Di Lorenzo firma l’1-0 e avvicina lo Scudetto

Quarta vittoria consecutiva per gli azzurri di Conte, ora a +6 sull’Inter. Tre finali per coronare una stagione storica

Napoli, 4 magio 2025 – Il Napoli di Antonio Conte compie un altro passo decisivo verso il quarto Scudetto della sua storia, superando il Lecce per 1-0 al Maradona grazie a un gol del capitano Giovanni Di Lorenzo al 73′. Con questa vittoria, gli azzurri salgono a 77 punti, mantenendo un vantaggio di sei lunghezze sull’Inter, seconda in classifica, a tre giornate dal termine del campionato.

Formazioni e cambi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (71′ Raspadori), McTominay; Ngonge (57′ Politano), Lukaku (85′ Folorunsho), Neres (71′ Kvaratskhelia).

Allenatore: Antonio Conte

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Coulibaly (77′ Rebic); Pierotti (83′ Oudin), Rafia (69′ Pierret), Banda (69′ Sansone); Krstovic.

Allenatore: Luca Gotti

Marcatore: Di Lorenzo (73′)

La partita – Il Napoli ha dominato il possesso palla e creato numerose occasioni da gol, ma ha trovato difficoltà a superare la difesa compatta del Lecce. Dopo un primo tempo senza reti, la svolta è arrivata al 73′: su calcio d’angolo battuto da Politano, McTominay ha colpito di testa, Falcone ha respinto, ma Di Lorenzo è stato il più lesto a ribadire in rete.

Il Lecce ha provato a reagire, ma le sue offensive sono state ben contenute dalla difesa azzurra. Meret si è fatto trovare pronto su un tiro dalla distanza di Krstovic, mantenendo inviolata la porta.

Le parole di Conte – Al termine della partita, Antonio Conte ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori: “Abbiamo tirato 24 volte, avuto sedici calci d’angolo e attaccato sempre. Quando si attacca e non si fa gol, subentra il nervosismo. Ho detto ai miei giocatori di non essere tesi perché giocando in quel modo il gol sarebbe arrivato. E così è stato”.

Prossimi impegni e aspettative – Con tre partite rimanenti contro Genoa, Cagliari e Parma, il Napoli ha bisogno di sette punti per assicurarsi matematicamente il titolo. La squadra di Conte, forte di una striscia di quattro vittorie consecutive, sembra avere il destino nelle proprie mani per concludere una stagione memorabile con la conquista dello Scudetto.