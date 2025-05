Elezioni Comunali 2025 in Campania: affluenza in calo nei 15 comuni al voto

Si vota oggi, domenica 25 maggio 2025, e domani, lunedì 26 maggio

Alle ore 12 di domenica 25 maggio, l’affluenza si attesta al 12,33%, in calo rispetto al 15,92% della precedente tornata elettorale. Giugliano in Campania registra solo l’8,87% di votanti. Oggi, domenica 25 maggio 2025, e domani, lunedì 26 maggio, si svolgono le elezioni amministrative in 15 comuni della Campania. Le urne sono aperte oggi dalle 7:00 alle 23:00 e domani dalle 7:00 alle 15:00. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Comuni al Voto

I comuni campani interessati da questa tornata elettorale sono:

Provincia di Avellino: Chiusano di San Domenico, Rotondi, Senerchia

Provincia di Benevento: Sant’Angelo a Cupolo

Provincia di Caserta: Lusciano, Pignataro Maggiore

Città Metropolitana di Napoli: Casavatore, Giugliano in Campania, Marigliano, Nola

Provincia di Salerno: Capaccio Paestum, Castelnuovo di Conza, Ispani, Sant’Angelo a Fasanella.

Tra questi, sette comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti: Giugliano in Campania, Marigliano, Nola, Volla, Casavatore, Capaccio Paestum e Lusciano.

Affluenza alle Urne

Alle ore 12 di oggi, l’affluenza media nei comuni campani al voto è stata del 12,33%, in calo rispetto al 15,92% registrato alla stessa ora nella precedente tornata elettorale. In particolare, a Giugliano in Campania, il comune più popoloso tra quelli al voto, l’affluenza è stata dell’8,87%, segnando un netto calo rispetto al 13,95% della precedente consultazione.

Modalità di Voto e Spoglio

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23:00 di oggi e riprenderanno domani, lunedì 26 maggio, dalle 7:00 alle 15:00. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In caso di necessità, l’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno. Ministero dell’Interno.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Interno e i principali organi di informazione locali.