Napoli Campione d’Italia 2025: festa scudetto sul lungomare Caracciolo. Delirio per il quarto Scudetto

Sfilata trionfale sul lungomare, 600.000 tifosi in festa e una squadra rinata con Conte: il Napoli conquista il titolo all’ultima giornata



Napoli, 26 maggio 2025 – Il Napoli è di nuovo sul tetto d’Italia. Con la vittoria per 2-0 sul Cagliari nell’ultima giornata di Serie A, gli azzurri hanno conquistato il loro quarto Scudetto, il secondo in tre anni, superando l’Inter di un solo punto. I gol decisivi sono stati firmati da Scott McTominay e Romelu Lukaku, con il centrocampista scozzese che ha chiuso una stagione da MVP con 17 reti, diventando il miglior marcatore scozzese nella storia della Serie A.

La città di Napoli ha risposto con un’esplosione di entusiasmo. Oltre 600.000 tifosi hanno invaso il lungomare per la sfilata dei giocatori a bordo di due bus scoperti, partiti dal Molo Luise di Mergellina e diretti a Piazza Vittoria . La squadra è arrivata via mare su un aliscafo, accolta da una folla in delirio. La festa è stata trasmessa in diretta su Rai 2, con la partecipazione del presidente Aurelio De Laurentiis, del tecnico Antonio Conte e dello showman Stefano De Martino.

Il successo di quest’anno è particolarmente significativo: dopo una stagione 2023-24 deludente, conclusa al decimo posto, il Napoli ha saputo ricostruirsi sotto la guida di Antonio Conte, nonostante la partenza di giocatori chiave come Kvaratskhelia, Osimhen e Kim Min-Jae . Con una rosa rinnovata e senza impegni europei, gli azzurri hanno mantenuto la vetta della classifica per 21 giornate, dimostrando una solidità e una determinazione straordinarie.

La città ha celebrato con cori, fuochi d’artificio e una marea azzurra che ha invaso ogni angolo, da Posillipo ai Quartieri Spagnoli. Le scuole della I Municipalità sono rimaste chiuse per permettere a tutti di partecipare alla festa . Un momento storico che segna la rinascita del Napoli e conferma il legame indissolubile tra la squadra e la sua città.