Real Albergo dei Poveri, inaugurazione laboratori Casa delle tecnologie emergenti Infiniti mondi

Inaugurazione dei laboratori tecnologici lunedì 23 giugno. Metaverso, gaming, storytelling digitale, web 3.0: nasce l’hub per l’innovazione del made in Naples. Giornata di approfondimento sull’innovazione applicata al Made in Italy tra creatività, artigianato e nuove tecnologie. Appuntamento alle ore 11 con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Saranno inaugurati lunedì 23 giugno 2025, a partire dalle ore 11.00, i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli Infiniti Mondi situati presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli in piazza Carlo III.

Quattro le aree dedicate alle imprese creative e culturali e al mondo dell’artigianato, per sperimentare, innovare e accrescere la competitività dei propri prodotti: si tratta di Metaverso, Gaming, Storytelling Digitale e Web 3.0, che sono i laboratori nati nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il bando Casa delle Tecnologie Emergenti per il supporto alle tecnologie 5G.

La visita istituzionale sarà seguita dall’evento “Infiniti Mondi: accelerare l’impresa, valorizzare il talento”, una giornata di confronto e scoperta dedicata all’innovazione tecnologica al servizio del Made in Italy, della creatività e del saper fare artigiano. Due le tavole rotonde che approfondiranno il binomio fra innovazione e made in Italy attraverso le testimonianze di grandi protagonisti delle eccellenze italiane.