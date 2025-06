Napoli canta l’estate: torna la Festa della Musica tra piazze, quartieri e antichi mestieri

Il 20 e 21 giugno la città celebra il solstizio con concerti gratuiti e laboratori. Tema dell’edizione 2025: “I mestieri della musica”

Napoli si risveglia con un ritmo tutto suo in questi giorni di inizio estate. Il 20 e 21 giugno, la città celebra la 31ª edizione della Festa della Musica, un appuntamento che ormai è diventato parte integrante della sua identità culturale e popolare. Tema di quest’anno: “I mestieri della musica”, un omaggio non solo agli artisti, ma anche a tecnici del suono, liutai, produttori, fonici, insegnanti e a tutte quelle figure spesso invisibili che rendono possibile ogni nota suonata dal vivo.

La rassegna ha preso il via questa mattina a Palazzo Cavalcanti, sede dell’Assessorato alla Cultura, con laboratori gratuiti e incontri formativi dedicati ai più giovani e agli appassionati, alla scoperta dei segreti del “dietro le quinte” del mondo musicale. L’obiettivo è raccontare non solo la musica come arte, ma anche come lavoro, passione e possibilità professionale concreta.

Nel pomeriggio e fino a tarda sera, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: concerti live e performance gratuite animano strade e piazze del Centro Storico, del Vomero e della Sanità. Dai cori gospel ai quartetti d’archi, dal jazz napoletano alle band emergenti, ce n’è per tutti i gusti. Un’occasione speciale, non solo per celebrare il solstizio d’estate, ma anche per riaffermare il ruolo centrale della musica come strumento di coesione sociale e valorizzazione del territorio. “La musica è il nostro modo per far dialogare i quartieri”, ha detto l’assessore alla Cultura, sottolineando il legame tra suoni, memoria e partecipazione civica.

La Festa continuerà anche domani, sabato 21 giugno, con un secondo ricco programma di esibizioni e laboratori.

INFO UTILI

Dove: Palazzo Cavalcanti, Centro Storico, Vomero, Sanità

Ingresso: Gratuito

Date: 20 e 21 giugno 2025

Tema: “I mestieri della musica”