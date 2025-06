In Irpinia un borgo si trasforma in villaggio western per l’evento “Sapori Antichi” dedicato al mito di Sergio Leone

Questo weekend l’evento dell’estate: grande musica, iniziative, gastronomia di qualità e un ricchissimo programma di eventi in un vero e proprio villaggio western dedicato alla memoria e al mito del grande regista Sergio Leone. Novità di questa edizione il lancio del crowdfunding per la creazione di un villaggio permanente

Torella dei Lombardi (Aellino) – Dal Wild West all’Irpinia: è un momento magico, quello che ogni anno vive il borgo di Torella dei Lombardi, nel cuore dell’Irpinia quando, in occasione dell’evento “Sapori Antichi”, il centro storico si trasforma in un vero e proprio villaggio western. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025 uno degli eventi più attesi dell’estate, promosso dalla Pro loco Candriano e dal Comune di Torella dei Lombardi, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi. Un viaggio tra tradizione, identità culturale ed emozioni sonore in una manifestazione unica, che intreccia enogastronomia, musica e cultura popolare, con un ricco programma in scena il prossimo weekend.

Stand enogastronomici, concerti dal vivo, proiezioni, animazione per bambini e spettacoli teatrali e musicali animeranno le piazze e gli spazi simbolo del borgo, trasformandolo in un villaggio western dedicato alla memoria e al mito del grande regista Sergio Leone. La musica sarà protagonista su due palchi: il palco “Giù la testa” in Piazza Sergio Leone e il palco “Per un pugno di dollari” nel Saloon. Tra gli artisti attesi per questa edizione, Eugenio Bennato, Blue Stuff, Barabba Blues, Maradonas, True Blues Band, The Blues Queen, The Hot Rod Gang con Peppe ‘o Blues, Lost Dogs, Frogs e Demian Dominguez Band. Tra i momenti da non perdere, lo spettacolo narrativo-musicale “I due geni del cinema” dedicato ai maestri Sergio Leone ed Ennio Morricone.

Non mancherà il racconto del territorio con il convegno “Tra dialetto e tradizione: il patrimonio vivo di Torella”; attesi ogni giorno stand enogastronomici con i sapori più autentici della cucina locale e momenti dedicati all’aggregazione, come l’AperiWestern o la tradizionale lotteria Sapori Antichi 2025. Grande attenzione anche ai più piccoli con animazione e attività dedicate ai bambini. Novità dell’edizione 2025: il lancio del crowdfunding per la creazione di un villaggio permanente e la presentazione del concorso “Sognando Sweet Water”.

Il programma comincerà venerdì 27 giugno, alle ore 20, con l’apertura degli stand e, nell’atrio del Castello, inaugurazione della manifestazione e lancio del crowdfunding per un villaggio permanente con la presentazione del concorso “Sognando Sweet Water”. Alle ore 21,30 sul palco Giù la Testa concerto dei Blue Staff e, a seguire, salirà sul palco Eugenio Bennato, nome di primo piano della tradizione popolare campana. Sul palco Per un pugno di Dollari concerto dei Barabba Blues. Sabato 28 giugno si comincerà alle ore 18 all’atrio del Castello con il convegno “Tra dialetto e tradizione: il patrimonio vivo di Torella”; alle ore 20 apertura degli stand e, alle ore 21,30, sul palco Giù la Testa Maradonas in concerto e, a seguire, concerto di The Hot Rod Gang con Peppe ‘o Blues (special guest), che per l’occasione festeggerà i suoi quarant’anni di musica, mentre sul palco Per un Pugno di Dollari concerto dei True Blues Band e, a seguire, The Blues Queen. Domenica 29 giugno alle ore 11 nell’atrio del Castello animazione per bambini. Alle ore 12 apertura stand, alle ore 16, sempre nell’atrio del Castello, animazione per bambini. Alle ore 17 focus “C’era una volta Sergio Leone – Viaggio nel mito del leggendario regista dalle origini ai giorni nostri”, a cura di Fabio Santini e Annibale Discepolo. Alle ore 18 sul palco Per un Pugno di Dollari AperiWester con Italo Vegliante, alle ore 18.30, sul palco Giù la Testa, esibizione di Fabio Cerroni. Alle ore 20, all’atrio del Castello, spettacolo musicale “Leone-Morricone: i due geni del cinema”, di e con Fabio Santini (narrazione), Michela Podera (flauto traverso) e Raffaele Mezzanotti (chitarra classica). Alle ore 21.30 sul palco Giù la Testa concerto dei Frogs. A seguire estrazione della lotteria Sapori Antichi 2025 e Demian Dominguez Band in concerto. Alle ore 21.30, sul palco Per un pugno di Dollari, concerto dei Lost Dogs.