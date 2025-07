Allerta meteo gialla in Campania: in arrivo temporali, acquazzoni intensi e possibili grandinate

Dalla mezzanotte di oggi, 6 luglio, fino alle 23:59 di lunedì 7 luglio, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta su tutto il territorio regionale, invitando a massima attenzione sui rischi idrogeologici

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge, temporali intensi e grandinate, valido dalla mezzanotte di domenica 6 luglio fino alle 23:59 di lunedì 7 luglio, su tutto il territorio regionale ansa.it+14ansa.it+14meteo.ansa.it+14.

Cosa aspettarsi – Temporali rapidi ma potenti, con forti rovesci concentrati in brevi finestre temporali. Grandine, fulmini e raffiche di vento durante i fenomeni temporaleschi più intensi. Rischio idrogeologico elevato: allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, ruscellamenti sulle strade, caduta massi e frane nelle aree fragili. Danni a strutture leggere e coperture esposte al vento o a chicchi di grandine, oltre a potenziali disagi elettrici dovuti a fulmini.

Per i Comuni: attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e adottare misure sia strutturali che non strutturali in linea con i piani di protezione civile. Evitare spostamenti non necessari, stare lontano da aree a rischio (come sottopassi, pendii e zone costiere), mettere al riparo oggetti leggeri e rimuovere piante o materiali esposti al vento.