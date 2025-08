Aperti presso l’Università di Salerno gli European Universities 3×3 Basketball Championships 2025

Con la cerimonia di apertura presso l’Aula Magna del Campus di Fisciano prende il via l’evento sportivo organizzato e coordinato dal Cus Salerno “nel nome della pace, del dialogo e dell’amicizia”

Un canestro, sei giocatori e l’adrenalina che va a mille. L’European Universities 3×3 Basketball Championships, torneo che si svolge a cadenza biennale e inserito tra le discipline sportive universitarie dopo che, da streetball, si è trasformato in fenomeno globale, fa tappa da oggi 1 agosto in Provincia di Salerno dove si sfideranno fino al prossimo 5 agosto ben 44 squadre europee provenienti da 17 nazioni. Presso l’Università di Salerno si sono ritrovati 250 tra atleti-studenti e tecnici che, in rappresentanza di 33 atenei europei, saranno protagonisti in questi giorni nelle oltre 130 gare ufficiali, tra campionato maschile e femminile, che si svolgeranno presso gli impianti sportivi del Campus di Fisciano.

La cerimonia di apertura dell’evento avvenuta “nel nome della pace, del dialogo e dell’amicizia”, (tra le gare sportive in programma anche tre tornei individuali: Shoot Out Maschile, Shoot out Femminile e Dunk Contest Maschile) si è tenuta presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Ateneo salernitano che ha fatto da magnifica cornice alla sfilata delle squadre e dove le delegazioni hanno sventolato con orgoglio le loro bandiere creando un’atmosfera di festosa internazionalità culminata con il Gaudeamus Igitur. Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Turchia, Ucraina e Ungheria sono le nazioni partecipanti alla manifestazione promossa da FISU e Federazione Italiana dello Sport Universitario sotto l’egida dell’European University Sports Association (EUSA) e coordinata per questa tappa italiana dal CUS Salerno, il centro sportivo ufficiale dell’Università di Salerno che figura tra le eccellenze nello sport universitario e svolge un ruolo chiave nella promozione dell’attività fisica tra studenti e personale universitario.