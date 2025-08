Cilento, al via l’anteprima del “Sanza-Festival dell’accoglienza”

Un prologo che è già un Festival, con Fedez atteso protagonista

Si annuncia ricca di appuntamenti interessanti l’anteprima del “Sanza-Festival dell’accoglienza”, in programma il 13, 14 e 28 agosto 2025. Un assaggio del grande progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica che la Regione Campania e il Comune di Sanza (Sa) realizzeranno il prossimo anno attraverso la Fondazione Campania dei Festival, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare tramite l’arte un territorio di straordinaria bellezza. Un’iniziativa resa possibile grazie ai fondi PNRR NextGenerationEU, al fine di mettere in risalto il patrimonio culturale e identitario del territorio, e a una delibera di Giunta della Regione Campania che ha individuato il borgo cilentano come luogo pilota, non solo per la sua forte valenza storica, ma anche per la strategica posizione geografica, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il 13 e il 14 agosto i viali, gli angoli più suggestivi e le piazze di Sanza si animeranno dalle 18.30 alle 23 grazie a “Buskers”. Una proposta dell’associazione Kiklos, con la direzione artistica di Mario Barnaba, che, in un’atmosfera di festa condivisa, vedrà impegnati artisti di strada, giocolieri e funamboli nel traghettare il pubblico in una dimensione onirica, poetica, magica, resa unica dal fascino dei luoghi. Protagonisti saranno, volta per volta, l’attore italo-argentino Diego Draghi alle 18.30 con la giocoleria comica del suo “Fuori pista!”, Lorella Monti ed Enzo Mirone, “Girovaghi a manovella” alle 19 in un concerto-spettacolo per organetto di barberia e voce, Michela Samaki, “Ragazza confusa” alle 20 tra giocoleria, tap-dance e stand-up comedy, il duo italo-cileno Cia Depáso alle 21 con “La Trottola” del loro circo contemporaneo, la Compagnia Shedan Theater, capace di unire vecchi e nuovi linguaggi alternando alle 22 due diversi spettacoli-parata su trampoli: “Orbs” la sera del 13 e “Steamplant movement” il 14.

La tribù corsara e itinerante, fatta di musicisti, circensi e teatranti, lascerà poi spazio in piazza Cavour alle ore 23 di mercoledì 13 e alle 22 del giorno successivo a “Suite n.0”, evento a cura di “Funa”. Una violinista, Caterina Bianco, e tre performer aeree, Marianna Moccia, Viola Russo e Ginevra Cecere: quattro corpi, una danza sospesa ad un filo e una musica suggestiva per trattenere il fiato e spingere al limite dell’empatia lo sguardo degli spettatori. La drammaturgia è di Alessio Aronne. Il programma della vigilia di Ferragosto si completerà invece in piazza Giovanni Falcone alle 22.30 con Raffaello Converso in “La canzone napoletana d’autore”, un emozionante concerto a cura dell’Associazione Discantus. Converso sarà accompagnato da Mimmo Napolitano (pianoforte), Peppe Di Colandrea (sax), Franco Ponzo (chitarra), Luigi Sigillo (basso) e Luigi Fiscale (batteria). Direzione artistica di Luigi Grima. L’ingresso per assistere agli eventi del 13 e 14 agosto è totalmente libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili nel caso del recital musicale.

Gran finale il 28 agosto nella Villa Comunale di Sanza, dove, preceduto alle 21.30 dall’ouverture del giovane e talentuoso Collettivo Cvlture, ci sarà il Dj set di Fedez, personaggio tra i più amati dal pubblico italiano. Un appuntamento assolutamente da non perdere, a cura di Anni 60 Produzioni, per il quale i biglietti, che hanno un costo di 10 euro, sono già disponibili su TicketOne. In attesa del primo e più corposo Sanza Festival, quello del 2026.