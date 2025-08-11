Calcio, colpo in difesa: il Napoli vicino a Miguel Gutierrez dal Girona

Affare da 18 milioni di euro per il terzino sinistro spagnolo. Contratto quinquennale in arrivo, con il Real Madrid pronto a incassare il 50% della cifra

Il Napoli è pronto a rinforzare la fascia sinistra con un innesto di qualità: Miguel Gutierrez, classe 2001, è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Il club partenopeo ha raggiunto un’intesa di massima con il Girona per l’acquisto del terzino spagnolo a fronte di un’operazione da 18 milioni di euro. L’accordo prevede un contratto quinquennale per il giocatore, con uno stipendio a salire da 2,2 a 2,7 milioni netti a stagione. Gutierrez, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è considerato uno dei terzini più promettenti della Liga. Proprio il club madrileno, che aveva ceduto Gutierrez al Girona mantenendo il 50% dei diritti economici, beneficerà di circa 9 milioni dalla cessione.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte si muove con decisione sul mercato, e con Gutierrez si garantirebbe non solo un profilo giovane e dinamico, ma anche una spinta offensiva sulla corsia mancina, settore considerato cruciale per il gioco del tecnico pugliese. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore: Gutierrez potrebbe essere a breve a Dimaro o direttamente a Castel Volturno per le visite mediche e la firma sul contratto. Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico azzurro, con l’obiettivo dichiarato di tornare ai vertici del campionato e ben figurare in Europa.