West Nile, muore un 83enne a Capua: ottava vittima nel Casertano

Il pensionato, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, è deceduto a causa delle complicazioni legate al virus West Nile; il sindaco dispone interventi di pulizia e monitoraggio sul territorio

Un pensionato di 83 anni, residente a Capua (Caserta), è deceduto oggi, 11 agosto 2025, all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per le conseguenze provocate dal virus West Nile. L’uomo era stato ricoverato nei giorni precedenti. Si tratta della ottava vittima registrata nella provincia di Caserta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In risposta al decesso, il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha ordinato la pulizia di terreni incolti, piscine inutilizzate e strutture potenzialmente in grado di ospitare ristagni d’acqua, elementi favoriti dalla presenza di zanzare vettori del virus. È stato inoltre avviato un piano di monitoraggio ambientale mirato a contenere la diffusione dell’infezione nella zona di residenza del paziente.

Il virus West Nile, trasmesso principalmente da zanzare del genere Culex, può manifestarsi in forma grave, specialmente in soggetti fragili o con patologie pregresse. I recenti casi e decessi nel territorio del Casertano evidenziano la necessità di mantenere alta la vigilanza e rafforzare le misure preventive, sia ambientali che individuali.