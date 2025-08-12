Vesuvio, migliora la situazione degli incendi: avviate bonifiche e piste tagliafuoco

Le fiamme in gran parte domate, si lavora per mettere in sicurezza l’area e prevenire nuovi roghi

Napoli, 12 agosto 2025 – La situazione dell’incendio che nei giorni scorsi ha colpito il Parco del Vesuvio sta gradualmente migliorando. Le squadre antincendio, supportate da mezzi aerei e da volontari, sono riuscite a spegnere gran parte dei focolai attivi, permettendo l’avvio delle operazioni di bonifica nelle zone interessate.

Gli interventi si concentrano ora sulla creazione di 5–6 piste tagliafuoco, indispensabili per contenere eventuali riprese delle fiamme e proteggere le aree ancora a rischio. Le autorità ambientali sottolineano che la fase attuale è cruciale: la bonifica e la messa in sicurezza del territorio sono fondamentali per evitare che il vento o le alte temperature possano riaccendere i roghi.

Restano sotto osservazione alcune zone impervie, dove l’accesso è più complesso e gli interventi richiedono tempi più lunghi. Intanto, proseguono le indagini per stabilire le cause dell’incendio, in un’area già in passato colpita duramente da episodi simili.