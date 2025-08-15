Ferragosto tra pioggia e turismo: Napoli regge l’allerta gialla e resta viva

Da oggi, venerdì 15 agosto, la Protezione Civile regionale ha emesso un allerta meteo gialla per temporali in Campania, in vigore dalle 12:00 fino a mezzanotte. Tuttavia, il capoluogo campano continua a vivere a pieno ritmo. I negozi – da quelli alimentari a cinema e librerie – restano regolarmente aperti, così come musei e siti archeologici in tutta la regione, offrendo alternative di intrattenimento e cultura anche in caso di maltempo.

Sul fronte turistico, il flusso verso Napoli resta sostenuto: si prevede l’arrivo di oltre 550.000 visitatori nel weekend, con un’occupazione degli hotel intorno all’80%. Bar, ristoranti e le principali vie del centro — via Toledo, i decumani, il lungomare — accolgono turisti con vivacità e dinamismo nonostante la minaccia temporalesca. Sul versante della sicurezza, il Comune ha predisposto misure preventive: parchi cittadini, spiagge pubbliche e il Pontile Nord di Bagnoli sono stati temporaneamente chiusi nelle ore più sensibili per evitare situazioni di rischio.

