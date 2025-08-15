Restate a Napoli: Ferragosto in musica con Peppe Servillo e i Solis String Quartet

Human Tapes, giovani talenti del Ci.I.O.E. e un omaggio a Renato Carosone per la serata clou della V edizione

Napoli – Prosegue con grande partecipazione di pubblico la V edizione di “Restate a Napoli”, la rassegna estiva promossa e finanziata dal Comune di Napoli e diretta artisticamente da Lello Arena, che trasforma Piazza del Plebiscito in un grande palcoscenico a cielo aperto per sette giorni di spettacolo, cultura e musica.

Dopo il concerto di Walter Ricci del 14 agosto e in attesa dell’appuntamento con Dario Sansone Ensemble previsto per il 16 agosto, domani — martedì 15 agosto 2025 — sarà il momento della serata per eccellenza. Si comincia alle 19:30 con il sound neo-soul della band emergente Human Tapes. Alle 21:30, spazio alle performance musicali e di canto degli allievi e delle allieve del C.I.O.E. – Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, preludio al gran finale. A chiudere la notte di Ferragosto sarà il concerto di Peppe Servillo & Solis String Quartet con Carosonamente: un omaggio raffinato e appassionato a Renato Carosone, genio della canzone napoletana capace di fondere ironia, poesia e ritmo in brani entrati nella storia, da “Tu vuo’ fa’ l’americano” a “Torero”, fino a gemme meno note come “Tre guagliune e ‘nu mandolino” o la malinconica “Giacca rossa ‘e russetto”.

Dopo i successi di Presentimento e Spassiunatamente, Peppe Servillo e il quartetto d’archi — Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio ai violini, Gerardo Morrone alla viola, Antonio Di Francia a violoncello, chitarra e arrangiamenti — guidano il pubblico in un viaggio tra musica e parole, tra storia e folklore, dove il sorriso e la commozione si intrecciano nella magia di una notte d’estate napoletana.

Programma

14 agosto → Walter Ricci in concerto

15 agosto (Ferragosto) → Human Tapes (ore 19:30), Ci.I.O.E. (pre-show ore 21:30), Peppe Servillo & Solis String Quartet “Carosonamente”

16 agosto → Dario Sansone Ensemble