Napoli, Gutierrez vicino alla firma: trattativa alle battute finali

Lo spagnolo atteso nelle prossime ore per la chiusura dell’affare, ma l’infortunio alla caviglia ne ritarderà l’esordio in azzurro

Napoli, 17 agosto 2025 – Il Napoli è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo: la trattativa per portare in azzurro lo spagnolo Gutierrez è ormai giunta alla fase decisiva. Secondo quanto trapela dall’ambiente di mercato, nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca che sancirà ufficialmente l’ingaggio del centrocampista.

Nonostante l’entusiasmo che circonda il suo arrivo, il giocatore non sarà subito a disposizione dell’allenatore. Gutierrez infatti sta recuperando da un infortunio alla caviglia, che lo terrà fermo ai box ancora per alcune settimane. La società e lo staff medico valuteranno con attenzione i tempi di recupero, evitando rischi di ricadute.

Il Napoli punta comunque forte sul suo talento, considerandolo un innesto strategico per la nuova stagione. L’attesa dei tifosi è alta e cresce la curiosità di vedere Gutierrez indossare la maglia azzurra: per il suo debutto ufficiale, però, sarà necessario attendere ancora un po’.